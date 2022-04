Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti abbandona il programma

L’Isola dei Famosi è iniziato da poco e il pubblico dell’adventure game, condotto da Ilary Blasi, ha già assistito al primo ritiro dal gioco. Stiamo parlando di Patrizia Bonetti che, nella seconda puntata, si è ustionata durante la prova del fuoco che l’ha vista sfidarsi contro Roberta Morise. Le due hanno resistito oltre 6 minuti alle fiamme. Bonetti, persa la sfida perché ha violato una regola della prova, è sbarcata su Playa Sgamada, abitata dai naufraghi singoli. Mentre a Cayo Cochinos ci sono le coppie.

La concorrente è durata poco su Playa Sgamada e la sua permanenza è proseguita in infermeria. “Patrizia è sotto osservazione ma sta bene”, aveva detto Blasi. Bonetti però non ha potuto continuare la sua avventura in Honduras. Tra i fan c’è chi sostiene che la fiamma della Bonetti fosse più vicina al suo corpo rispetto a quella della Morise. “Patrizia Bonetti è tornata in Italia e si sottoporrà a delle cure, ma sarà presto in studio insieme a noi“, ha detto la Blasi nella puntata di ieri.