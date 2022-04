Johnny Depp e Amber Heard, il processo sarà trasmesso in tv

L’11 aprile inizierà l’atteso processo che vede protagonisti Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. Un evento che sarà trasmesso in tv e in streaming da Court TV, un emittente dedicata ai true crime e live coverage dalle aule dei tribunali. Tra gli ultimi casi importati trasmessi c’è quello del poliziotto il poliziotto condannato per omicidio per aver ucciso George Floyd. Court TV coprirà l’evento avvalendosi di un gruppo di esperti per commentare le varie fasi del processo, come si legge su Deadline.

RIPERCORRIAMO I PUNTI IMPORTANTI DELLA VICENDA

Johnny Depp ha accusato Amber Heard di diffamazione. L’attore sostiene che la lettera pubblicata dal Washington Post nel 2018 in cui l’attrice ha dichiarato di aver subito abusi sessuali fosse riferita a lui nonostante non compaia il nome di Depp. Questo, però, non solo gli ha causato l’appellativo di “picchiatore di donne” dal The Sun ma anche il licenziamento dalla Warner Bros. Depp, infatti, ne franchise Animali Fantastici è stato sostituito da Madds Mikkelsen per il ruolo del malvagio mago di Grindewald. E non solo: il mondo del cinema lo ha pian piano messo in un angolo, dopo lo scandalo. Dal canto suo, la Heard ha fatto un ricorso chiedendo all’ex marito 100 milioni di dollari.

I legali di Depp hanno un gran lavoro da fare, soprattutto alla luce del fatto che il giudice Penney Azcarate ha deliberato che la Heard potrà appellarsi alla legge anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), che prevede l’immunità dalla responsabilità civile nei casi di questioni di interesse pubblico che ricadono sotto la protezione del Primo Emendamento. Se alla Heard venisse concesso questo il processo potrebbe terminare in un lampo.