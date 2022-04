Britney Spears è incinta: in arrivo il primo figlio con il fidanzato 28enne

Britney Spears è incinta. La principessa del pop realizza il suo sogno e annuncia su Instagram di aspettare un altro bambino, quello che sarà il terzo figlio. Il primo con il fidanzato di lunga data Sam Asghari. La star, 40 anni lo scorso 2 dicembre, da tempo desiderava una nuova maternità: un sogno vietato dal padre. Suo tutore legale dal 2008 al 2021 per la presunta incapacità di intendere e volere della Spears, l’uomo ha avuto il controllo su tutti gli aspetti della vita della figlia. Relazioni, patrimonio, hobby, salute e lavoro. Lo scorso settembre, un giudice ha deciso di interrompere la custodia.

La relazione con Sam Asghari

Britney è mamma di Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15 anni, che ha avuto dall’ex marito Kevin Federline. Sam lo ha conosciuto nel 2016 sul set del video di “Slumber party” e da allora sono inseparabili. Sempre a settembre scorso è arrivata la proposta di matrimonio. Sam, 28 anni, sui social si accoda alla felicità della compagna e scrive: “Matrimonio e figli sono una parte naturale di una relazione forte che si basa su amore e rispetto. La paternità è qualcosa che ho sempre atteso e non la prendo con leggerezza. È il lavoro più importante che mai farò”.

Obiettivo: evitare i paparazzi

Inizia un periodo di grande gioia per la coppia ma anche di grande lavoro: l’obiettivo è evitare il gossip in tutti i modi. “Non uscirò molto- scrive la Spears nel suo post- perché i paparazzi vogliono solo fare soldi con le mie foto, come hanno già fatto”. Per Britney la priorità è se stessa e il suo bambino: “Ho sofferto di depressione perinatale ed è stato assolutamente orrendo”.