X Factor, Emma Marrone saluta il programma

Emma Marrone saluta X Factor. A lanciare lo scoop è il settimanale ‘Chi’, certo che la cantante salentina non siederà più al tavolo dei giudici nella nuova edizione del programma targato Sky.

Quella in arrivo, sembra essere l’edizione dei cambiamenti. Al momento infatti, anche le poltrone di Hell Raton e Mika non sembrano confermate. Stessa sorte per Ludovico Tersigni, che ha debuttato come conduttore nella scorsa edizione. Stando ai rumors, il più insistente e da molti auspicato, sarebbe l’annuncio del ritorno di Fedez, Quello del rapper sarebbe un ‘colpaccio’ per il talent, visto l’affetto del pubblico che lo segue.