Non solo Diodato, anche Dardust ospite di Eurovision 2022

Dardust sarà ospite durante la prima semifinale della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Produttore artistico tra i più richiesti del momento, il musicista si esibirà proprio il 10 maggio, serata che sarà aperta da Diodato.

Ad accompagnare l’artista, al secolo Dario Faini, il dj-producer Benny Benassi e da Sophie and The Giants, e con la partecipazione della direttrice d’orchestra Sylvia Catasta. Sul palco dell’Eurovision si scatenerà così la ‘Dance of beauty’ e il Pala Olimpico di Torino si trasformerà in una grande discoteca, con i più grandi successi della dance italiana.

Un vero e proprio viaggio che – da Giorgio Moroder fino ai nostri giorni – ripercorrerà le hit degli artisti più innovativi e influenti di un genere musicale che tanto successo ha avuto nel mondo.

Dardust è sicuramente il pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione e il producer più ricercato dai colleghi. La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl, l’Nba All Star Game e i Giochi Olimpici. Autore e produttore d’eccezione ha firmato numerosi grandi successi italiani, vantando un palmarés di oltre 60 dischi di platino.

Come compositore, ha realizzato il primo progetto italiano di musica strumentale capace di unire il mondo pianistico minimalista all’attuale immaginario elettronico di matrice Nord Europea. Una trilogia discografica terminata con ‘S.a.d. Storm and Drugs’, pubblicato sul mercato internazionale a gennaio 2020.

In questi mesi sta lavorando al suo nuovo progetto discografico che verrà pubblicato nel corso di quest’anno, in cui ha deciso di scindere nettamente le sue due anime musicali: quella del piano acustico e quella elettronica.