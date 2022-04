Harry Styles e Lizzo scatenati sulle note di ‘I will survive’ al Coachella – Video

Dopo aver aperto il primo week end del Coachella, Harry Styles è tornato ieri sul palco del festival californiano per condividere con i presenti la sua musica. A poche ore dalla sua performance, sta spopolando su Twitter con gli hashtag harrycella e I will survive, il duetto con Lizzo. Le due star hanno cantato il brano ‘I will survive’ e i fan sono letteralmente impazziti. L’esibizione è avvenuta in un trionfo di allegria e di colori: Harry e Lizzo hanno indossato per l’occasione due ampi cappotti di piume arancioni e fucsia.

Coachella, la line up del secondo week end

(Gli orari sono riportati come in originale in PT, Pacific Time. Per ricavare l’orario italiano basta aggiungere +9)

Il ritorno dei Maneskin

Sul palco del Coachella sono attesi anche i Maneskin, che si esibiranno anche loro per la seconda volta in occasione dell’Afetr Party domenica 24 aprile. Sarà possibile seguire il Coachella, e tutte le esibizioni, in streaming sul canale YouTube dell’evento.