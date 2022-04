Amici 21, LDA annuncia il suo primo disco omonimo

La sua musica ha abbattuto ogni confine sin dall’inizio della sua avventura ad Amici 21, collezionando milioni di stream. Il suo singolo “Bandana” è stabile tra le tendenze di YouTube. LDA annuncia oggi il suo primo disco omonimo (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). Uscirà il 13 maggio ed è già disponibile in presave e preadd al link https://LDA.lnk.to/LDA. Sette le tracce in tutto che vedono la collaborazione di alcuni importanti producer, come ZEF, Michele Canova e D. Whale.

Ecco la tracklist:

1. “Quello che fa male”

2. “Bandana”

3. “SAI”

4. “Io volevo solo te”

5. “Scusa”

6. “Vivimi”

7. “RESTA”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚡️LDA💛 (@lucadalessio_real)

Ad anticipare l’uscita di “LDA”, facendo già ballare e cantare i tantissimi fan dell’artista, ci ha pensato il nuovo singolo “Bandana”, brano prodotto da ZEF.

“La bandana per me è simbolo di spensieratezza – racconta LDA a proposito del brano – Mi ricorda l’estate, che è un po’ la stagione della libertà, quel periodo dell’anno in cui, nonostante la quotidianità frenetica, si riesce sempre a trovare anche il tempo per svagarsi e divertirsi”.

E continua: “Spero che i miei fan siano contenti del mio percorso, io non posso che ringraziarli infinitamente per tutto il calore che mi hanno dato e che sono convinto mi daranno in futuro. Sono loro la benzina che mi fa andare avanti”.