Primo Maggio, la line up del Concertone di Roma

Torna oggi in Piazza San Giovanni in Laterano il Concertone del Primo Maggio di Roma. Promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, l’evento, come di consueto, verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2 anche in Visual, oggi dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. L’intero evento sarà disponibile anche su Rai Play, sia in diretta che on demand, mentre Rai Italia lo proporrà, live, nei cinque continenti.

Grazie alla collaborazione con SIAE, unici simbolici ospiti internazionali dell’edizione 2022 del Concerto saranno i GO-A, la band che ha rappresentato l’Ucraina lo scorso anno all’Eurovision Song Contest 2021.

Per la prima volta al Concertone, ci saranno gli artisti di NOTRE DAME DE PARIS, l’opera popolare moderna più famosa al mondo, con una performance speciale che celebra l’anniversario dei vent’anni in Italia. A guidare il cast live ci sarà Riccardo Cocciante, creatore delle musiche del celebre spettacolo.

Concertone del Primo Maggio di Roma: la Line up

MARCO MENGONI§

GO_A

GAZZELLE

CARMEN CONSOLI

ARIETE

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

LUCHÈ

COEZ

VENERUS

MACE feat. Rkomi

Gemitaiz

Colapesce e Joan Thiele

PSICOLOGI

RANCORE

MARA SATTEI

WILLIE PEYOTE

BRESH

TOMMASO PARADISO

RKOMI

ORNELLA VANONI

ROVERE

FABRIZIO MORO

L’ORCHESTRACCIA

SINKRO

ENRICO RUGGERI

DEDDY e CAFFELLATTE

MOBRICI

COMA_COSE

MAX PEZZALI

FASMA

BIGMAMA

MECNA

LE VIBRAZIONI

CLAVER GOLD

LUCA BARBAROSSA e EXTRALISCIO

ANGELINA MANGO

HU

NOTRE DAME DE PARIS

MR.RAIN

BANDABARDÒ & CISCO

VV.

Porteranno sul palco del Concertone i loro contribuiti il divulgatore scientifico BARBASCURA X, la giornalista FRANCESCA BARRA e l’attore CLAUDIO SANTAMARIA, la giornalista GIOVANNA BOTTERI, l’attore e regista MARCO PAOLINI, il giornalista RICCARDO IACONA, lo scrittore STEFANO MASSINI, l’influencer attivista FEDERICA GASBARRO e il comico e conduttore televisivo VALERIO LUNDINI & i VAZZANIKKI.

Inoltre nel pomeriggio, sul grande palco di Piazza San Giovanni, si esibiranno anche GIORGIENESS, MILLE e MIRA, le tre vincitrici di 1MNEXT 2022, il contest del Concerto del Primo Maggio che ogni anno, tra gli oltre mille iscritti, premia le proposte emergenti.

Sono state selezionate durante la finale live, attraverso il voto della Giuria di Qualità composta da: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli (A&R Manager Warner Music Italy), Claudio Cabona (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany), Barbara Pierro (CGIL), Nicola Di Grigoli (CISL) e Francesco Melis (UIL).

I voti assegnati sono pubblici e consultabili sul sito 1mnext.primomaggio.net.

Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone. Anche quest’anno Pringles premierà il vincitore assoluto con una fornitura di prodotto per un anno.