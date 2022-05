Eurovision 2022, gli scatti più belli dell’inaugurazione a Venaria Reale

Il conto alla rovescia sta ormai per concludersi. Torna sugli schermi domani sera l’Eurovision Song Contest, in programma quest’anno dal 10 al 14 maggio al PalaAlpitour di Torino. Nella giornata di ieri, è andata in scena l’apertura della manifestazione a Venaria Reale. I cantanti in gara hanno sfilato davanti ai fan accorsi in città da tutta Europa.

Ecco alcune immagini di Mahmood e Blanco (Italia), Achille Lauro (San Marino) ed Emma Muscat (Malta). Gli scatti sono di Letizia Reynaud (su Ig @letiziareynaud).