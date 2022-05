Ho letto che la clamidia si trasmette se si hanno rapporti non protetti…

Salve.

Vi sto scrivendo perché da ieri ho iniziato a provare un dolore vaginale e pelvico che passa quando assumo il Brufen.

Ho anche la cistite, e oggi ho avuto un episodio di diarrea. Mi chiedevo quale potesse essere la causa. Non saprei come risolvere la situazione, e mi sto preoccupando. Su Google non riesco a trovare una risposta e alcune risposte mi mettono molta ansia. Ho letto che potrebbe trattarsi di Clamitidia, ma ho letto che si trasmette se si hanno dei rapporti sessuali non protetti, e io ho avuto dei rapporti l’ultima volta a Gennaio, e ho usato le protezione. Non oralmente però. Cosa potrebbe essere?

Anonima

Cara Anonima,

in una consulenza online è difficile poter fare delle diagnosi circoscritte ed individualizzate in quanto non vi è nè una anamnesi approfondita nè ci sono strumenti diagnostici di approfondimento.

Il dolore pelvico potrebbe essere connesso alla cistite, ad una gastroenterite vista anche la diarrea, potrebbe essere il segnale di una infezione vaginale accompagnata solitamente anche da bruciori e/o fastidi mentre si urina e con perdite giallastre spesso anche maleodoranti.

L’infezione da clamidia è causata dal batterio Chlamydia trachomatis e viene trasmessa attraverso rapporti sessuali, sia vaginali che anali e orali. I rapporti non protetti, naturalmente, aumentano il rischio di contrarre la clamidia, che si manifesta soprattutto in adolescenti e in giovani donne sessualmente attive.

Per avere certezza dell’infezione va effettuato un tampone vaginale, in caso positivo verrà prescritta una cura antibiotica.

Non farti prendere dal panico, è importante confrontarsi con il proprio medico di base o il ginecologo che potrà contestualizzare meglio i tuoi sintomi e trovare la giusta strategia di intervento.

Un caro saluto!