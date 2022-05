Il concerto di Mahmood a Roma in 3 minuti – VIDEO

A tre anni dal suo ultimo live, Mahmood è tornato a Roma con la prima delle due date all’Atlantico (la prossima è il 28 maggio). Il cantautore, reduce dall’Eurovision Song Contest, si è esibito con una ricca scaletta ispirata dai brani del suo ultimo album “Ghettolimpo” e con qualche pezzo del passato recente della sua musica.

Se avete acquistato i biglietti per uno dei prossimi live, preparatevi a cantare a squarciagola con brani come “Rapide”, “Inuyasha”, “Rubini” e “T’Amo” ma anche “Il Nilo nel Naviglio”, “Gioventù bruciata” o “Remo”. Immancabile il singolo vincitore del 72esimo Festival di Sanremo “Brividi” e quello che è si è aggiudicato il primo posto nel 2019, “Soldi”.

A far scatenare la platea, ci pensano, invece, pezzi come “Klan”, “Kobra”, “Dorado”, “Barrio” e “Talata”. E, infine, spazio per qualche richiesta del pubblico, a cappella Mahmood ha cantato: “Zero”, “Moonlight popolare” e “Milano Good Vibes” ma riadattata in “Roma Good Vibes”. Insomma, vedere Mahmood dal vivo è sempre una buona idea. Il cantautore tornerà nella Capitale il prossimo sabato ma anche il 7 luglio all’Auditorium Parco della Musica per Roma Summer Fest.

Ecco il nostro riassunto video ↓

SCALETTA

Dei Ghettolimpo Klan Baci dalla Tunisia Inyuasha Il Nilo nel Naviglio Dorado Remo Gioventù bruciata Icaro è libero Kobra Rubini Karma con David Blank T’amo Barrio Talata Rapide Brividi

BIS

Soldi