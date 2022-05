A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (27 maggio)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Dai brani dei Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso e Michele Merlo ai dischi di Mace e M¥SS KETA.

I singoli

“Zodiaco” è il nuovo singolo di Michele Bravi: un up tempo consapevolmente leggero capace di trasmettere all’ascoltatore il senso di spensieratezza caratteristico del periodo estivo già dalle prime note. L’artista utilizza l’immaginario dei segni zodiacali e delle costellazioni per raccontare un amore che non ha paura di vivere, anche senza il favore delle stelle.

Tommaso Paradiso pubblica “Piove in discoteca”, il primo inedito dopo la pubblicazione dell’album di debutto solista “Space Cowboy”. Scritto da Tommaso Paradiso, Dario Faini e Davide Petrella e prodotto da Drd, il brano racconta di due innamorati che, circondati da luoghi e sensazioni che riprendono l’estate ormai alle porte, si incontrano in un’isola per viversi l’amore lontano da tutto e da tutti, circondati solo dal sole e dal mare del golfo di Napoli, in una classica estate all’italiana.

I Pinguini Tattici Nucleari tornano su tutte le piattaforme digitali con “Giovani Wannabe” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). Il titolo è una riappropriazione culturale di un termine mutuato dall’inglese, “wannabe“, che viene ripreso in un’accezione tutta positiva e che vuole raccontare la “fame” di chi cerca, giorno dopo giorno, di trovare il suo posto nel mondo, a prescindere dall’età anagrafica.

Arriva su tutte le piattaforme “Farfalle” (Romantico Ribelle/Universal Music), il singolo inedito di Michele Merlo. Una manciata di giorni prima della sua scomparsa, Michele è a Modena al Take Away Studios con Daddo, Riky e Fra. A causa dello stop dovuto alla “pandemia” ha bisogno di confrontarsi con loro per cercare di mettere in fila tutte le idee rimaste “tra le righe della sua anima” e pronte a “liberarsi come farfalle”. Le cose da dire sono tante e il brano che le incardina quasi tutte è appunto “Farfalle”. Una canzone che colpisce e convince tutti per la grande forza espressiva e per il profondo significato del testo che racconta le mille sfaccettature dell’anima di Michele, un sognatore arrabbiato, insomma, un Romantico Ribelle. In “Farfalle”, infatti, sono racchiuse sia la consapevolezza di essere un’anima “fragile”, sia la voglia di rivalsa nei confronti di quel “sistema” che, con l’aggravante della pandemia, lo aveva giorno dopo giorno un po’ “dimenticato” e lo aveva fatto atterrare troppo bruscamente.

Esce stanotte “Fantasma” (distribuito da Believe Digital), il nuovo singolo della cantautrice Martina May. Il brano, scritto dalla stessa artista e da Danusk (Daniele Autore), che ne ha curato anche la produzione, segna il ritorno della cantautrice romana, avvalorata fra le voci femminili più apprezzate della scena R&B italiana. “Fantasma” è il racconto di una storia d’amore, in parte autobiografico, in cui le incomprensioni e l’insicurezza sono i tasselli principali che definiscono un rapporto senza radici dove, nonostante l’impegno di lei, lui fugge via. La storia narrata da Martina è la situazione che ogni donna, almeno una volta nella vita si è trovata a vivere, impegnandosi in relazioni senza futuro ma a cui ci si dedica comunque con entusiasmo e speranza. Alle nuove relazioni ci si rapporta con ardore e passione ma il tempo svela le incertezze e il distacco aumenta. A volte ci si ostina a portare avanti rapporti inconcludenti con uomini sfuggenti a cui non si riesce a dare una definizione. La perseveranza può essere dannosa eppure si va avanti nella speranza di ricavarne qualcosa di buono.

“Onde” è il nuovo singolo di Margherita Vicario, fuori per Island Records. Con le sue sonorità rinfrescanti, il brano è una corsa verso il mare per scappare da tutto questo, un amuleto musicale per rigenerarsi e ripulirsi da tutti gli stress e dai cliché della vita quotidiana. Il sound chill e allo stesso tempo estremamente trascinante è la colonna sonora perfetta per quelle fughe verso la spiaggia con il volume al massimo e il braccio fuori dal finestrino.

Mobrici pubblica il suo nuovo singolo “Giovani mai”, in uscita per Virgin Records/Universal Music Italia. “Giovani Mai- racconta il cantautore- è una di quelle canzoni che mi diverte tanto scrivere e suonare. Come spesso ho fatto in passato, dietro una musicalità a tratti allegra e spensierata, si cela un testo che invece riporta ad un tema che potrebbe portare ad un confronto per giorni: la mancata giovinezza di un giovane. Tutte quelle cose che hanno sempre fatto i giovani, a pensarci bene, io non le ho mai fatte. Porterò la canzone in tour quest’estate e sono sicuro sarà una festa”.

“My bad” (distribuito da Believe) è il nuovo brano di Do your thang in collaborazione con Willie Peyote. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico “Gang Theory”, in uscita venerdì 10 giugno. “My bad” è un brano che offre tre sfumature diverse di quanto sia inutile recriminare le scelte sbagliate. Pensare di non commettere errori non è solo un desiderio irrealizzabile, ma la negazione della vita stessa, che procede per tentativi. Il tono malinconico delle strofe si fonde con una venatura più leggera nel ritornello, che in ultima battuta riassume il senso del brano.

Esce stanotte “Volevo portarti al mare”, il nuovo singolo di Kaze. Un brano intimo e profondo che parla della perdita di sé stessi, della necessità di trovare conforto nell’affetto, del bisogno di rifugiarsi in un luogo sicuro, lontano dall’ansia e dalle insicurezze. Come un’equilibrista che si muove tra i delicati fili della memoria, Kaze racconta le difficoltà di convivere con ricordi agrodolci che si cerca di rimuovere per autotutelarsi, ma che immancabilmente ritornano a galla portando a confrontarsi con i propri demoni interiori, con la propria immagine allo specchio dentro al quale spesso si fa fatica a riconoscersi

“Vetri” è il nuovo singolo di Marchettini, prodotto da Humble e distribuito da ADA music Italy. Questo brano segue il suo debut album Odiarsi Male (Humble, 2021) che contiene il singolo “Luna”. L’artista ci fa ascoltare un altro lato della sua scrittura, più intima e cantautorale, con un ballad sospesa in un arrangiamento essenziale a cura di Simone Pavia. Un brano delicato, da cantare sottovoce.

Continua la collaborazione tra il rapper pugliese Idem e il produttore Redi nel nuovo singolo “Tagadà“. I due artisti vogliono rappresentare lo sfogo dei ragazzi del sud Italia utilizzando la metafora della giostra, di per sé veloce ed instabile, imprescindibile alle feste patronali. Nel nuovo singolo il linguaggio e le sonorità richiamano quelle della tradizione musicale pugliese, donando al brano caratteristiche molto chiare e subito riconoscibili.

“Soltanto rumore” è il nuovo singolo dei Boison, moniker dietro il quale si cela il musicista romano Ivan Boison, coadiuvato dal musicista e coproduttore Nicola Cursio, fuori per The Prisoner Records in distribuzione The Orchard, con supervisione artistica di Ivan Antonio Rossi. Un pop rock dove il tappeto ritmico dell’arrangiamento ci trasporta in un ritorno a casa con le luci notturne, immersi nei pensieri. Un singolo che ci racconta una solitudine che diventa terapeutica, dove il rumore di fondo della città viene sovrastato dal nostro silenzio assorto.

Il cantautore savonese Edoardo Nocco è pronto a pubblicare il suo nuovo singolo “Mi sento bene” (T-Recs Music). “Mi sento bene”, secondo il cantautore, non coincide con l’assenza di problemi, ma significa imparare a convivere con i momenti più difficili, che sono solo temporanei, e sviluppare la capacità di riconoscere la felicità che si cela dietro le più piccole e semplici cose. Nato nel piccolo studio di registrazione dell’artista, l’HillStudioProduction, il brano vede la produzione di Matteo Costanzo.

“Tu già lo sai” è il nuovo singolo di Holden, fuori per Believe Music. Il brano racconta un’attrazione nei confronti di una ragazza dalla personalità complessa e gli alti e bassi che caratterizzano questo sentimento. Il brano è composto da visioni e sensazioni che Holden indaga attraverso parole e sonorità, un sound leggero dall’animo pop che rievoca le immagini dell’innamoramento, grazie anche alla produzione, curata dall’artista stesso, che trasporta l’ascoltatore all’interno della canzone.

I La Rua tornano con il singolo “Sotto un treno” (distribuito da Believe), che sancisce l’inizio del progetto che vede la supervisione artistica di Elisa Toffoli. Il brano è prodotto da Nacor Fischetti e Charlie Mariani, insieme alla cantautrice, che ha supervisionato tutte le fasi della creazione del pezzo. “Sotto un treno” è una ballata di matrice rock che segna un coraggioso taglio netto con il passato dei La Rua e si discosta da quella che era la natura NuFolk della band.

Si intitola “Notti di maggio” (Columbia Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Anzj, giovane artista e produttore musicale milanese. L’artista fa i conti con se stesso e con i cambiamenti che sta vivendo. Per lui maggio rappresenta un mese particolare, un periodo che non riesce a collocare né nella stagione estiva né in quella più fresca. Il clima non è particolarmente caldo o freddo, semplicemente si sta bene ed è proprio in questa sensazione di benessere che l’artista viene catturato dai suoi pensieri e dalla necessità di attribuirsi un’identità, che potrà rendere sempre più forte nel tempo. Il ritornello rappresenta un momento intimo e profondo del brano: un dialogo interiore, nel quale Anzj racconta ciò che sente, descrive la confusione che sta vivendo nel turbinio di cambiamenti che lo coinvolgono e che stanno definendo la sua personalità. Nonostante i sentimenti contrastanti, si mostra chiara la sua volontà di riprendere in mano la propria vita e separarsi da una dinamica che lo rende passivo.

“Sigarette” è il nuovo singolo del duo pugliese AliC’è, in uscita per Musa Factory e distribuito da Believe Digital: una canzone d’amore, ma di un amore complicato, non accettato dalla società. “Sigarette” è un brano indie-pop con l’orecchio teso alle sonorità house della corrente “Moombahton” statunitense dei primi anni del nuovo millennio. Sonorità underground che uniscono toni scuri e notturni tipici del nord Europa alla solarità e alla brillantezza dell’espressione vocale. Il contrasto che diventa armonia sia nel concept dell’amore “distante” che nell’aria della composizione musicale.

“RIP” è il nuovo singolo di Schiuma pubblicato dall’etichetta Gold Leaves Academy e distribuito da Believe. La cantautrice classe 2000 lancia un brano prodotto da CRVEL e Matteo “Ciube”, un pezzo con un arrangiamento delicato e un testo amaro e a suo modo ribelle che racconta l’evoluzione del vissuto dell’artista, simile a quello di tante altre persone: un crescendo di rabbia di fronte a certe sopraffazioni che porta quasi ad esplodere e a pensare di lasciar perdere tutto.

È in uscita per Futura Dischi il nuovo singolo di Reev “Forti”. Un episodio malinconico, post-adolescenziale, alterato e stordito da suoni psichedelici: “Forti” è un viaggio di rientro dalla fine di una relazione. C’è la ricerca della felicità, ma anche l’accettazione della sua fugacità.

Mancanza di coraggio, indecisione, pessimo tempismo. Nella nostra vita ci siamo trovati tutti a lottare contro il tempo, sia perché in certi casi sembra non passare mai, sia perché invece in altre occasioni corre veloce e non ci lascia nemmeno un momento per realizzare cosa ci sta succedendo. A volte è la stessa attesa a rendere tutto più emozionante ed è proprio questo stato di sospensione che viene raccontato in “Perdo tempo” (under exclusive license to Believe Artist Services) il nuovo singolo di Assurditè, prodotto da Bravo, Bravissimo e Giordano Colombo. “Perdo tempo è tutt’altro che una perdita di tempo – racconta Assurditè – Se dovessi descriverla con un aggettivo sarebbe: realistica. Questa canzone è stata scritta dai suoi protagonisti, insieme, senza sapere che stavano parlando della loro situazione. Credo che sia il primo testo che ho scritto con di fianco a me una persona, di solito sono sola davanti al pianoforte”.

Gli album

“Oltre” è il nuovo album di Mace, fuori per Island Records / Universal Music Italia. Dopo l’incredibile successo di ‘Obe’, il suo ultimo album in studio certificato doppio disco di platino che contiene ‘La canzone nostra’ con Salmo e Blanco, il producer torna con un disco interamente strumentale che, pur senza ospitare parole, ripone al centro il tema del viaggio. Il progetto è un invito ad andare oltre le proprie percezioni, le proprie paure e limiti, il proprio corpo e l’idea che si ha di se stessi. ‘Oltre’ è un’esplorazione in cui convivono tre diverse spiriti: psichedelico, contemplativo e un’anima più elettronica, un disco dalle molteplici influenze e contaminazioni in cui echeggiano esperienze, viaggi e suggestioni vissuti dal producer in prima persona e che quest’ultimo trasforma in musica con l’eleganza e la grande sensibilità diventate fin dalle prime produzioni il suo tratto distintivo. Le 11 tracce sono il diario irrazionale dei viaggi psichedelici e spirituali dell’artista tra mente, natura e inconscio.

Anticipato dal singolo “Finimondo”, “Club Topperia” è il nuovo album di M¥SS KETA, in uscita per Island Records/Universal Music Italia. Il disco è un ipotetico club della M¥SS fuori dallo spazio tempo, un luogo sia fisico che spirituale in cui convergono cultura, divertimento, passione. Dal Cocoricò di Riccione allo Studio 54 di New York, dal Piper di Roma al Plastic di Milano, tutto confluisce nelle 16 tracce di “Club Topperia”. E come in ogni club che si rispetti, non mancano gli ospiti che animano il privè della signora. Così, fra interventi di vario tipo, camei e featuring si alternano nel disco il giovane talento nu-soul David Blank, BigMama, una delle rapper più chiacchierate del momento, la pornostar Malena, gli alfieri della nuova psichedelia Post Nebbia, la soubrette Francesca Cipriani e la “night icon” La Baby, il capostipite di tutto il rap italiano contemporaneo Guè e la giovane regina della nu-dance cmqmartina, la performer più radicale della scena italiana Silvia Calderoni, la cantrice della Napoli più misterica LA NIÑA, il rapper, cantautore e produttore Dargen D’Amico, il dj-producer salentino Populous, la “crazy Lolita” Boyrebecca, la cantante con una delle più belle voci in circolazione Noemi, il re delle ballroom parigine Kiddy Smile e, infine, la scrittrice dall’animo dark Isabella Santacroce.

Esce per Matilde Dischi under exclusive license to Artist First, “Lato A”, la prima parte del terzo disco dei Legno, il duo toscano con il volto coperto da una scatola che, per questa nuova release, come si evince dalla copertina, rinnova il suo look. “Lato B” uscirà dopo l’estate. L’idea della doppia release è legata al desiderio di tornare indietro nel tempo, a quando i dischi uscivano solo in vinile e la tracklist veniva divisa nei due lati del supporto. “Lato A” conterrà 4 singoli già pubblicati e 3 brani inediti legati dalla cifra stilistica dei Legno, che è quella di raccontare la realtà che li circonda attraverso esperienze personali o di altri.

“Il senso di questo caos” (Epic Records Italy/Sony Music Italy) è l’EP di Cecilia. L’artista lancia tre brani, prima parte di un progetto più ampio. Il caos, il timore di non essere mai abbastanza, la sopraffazione causata dall’ansia generalizzata, il disturbo dissociativo dell’identità: sono alcune delle tematiche che hanno ispirato cecilia durante la scrittura di questi brani.

“Oasi Elasi” è il nuovo EP di Elasi, in uscita per Trident/Capitol Records Italy. Dopo essersi persa e ritrovata nei “Campi Elasi” del suo primo album, la cantautrice e producer torna con cinque brani inediti. Ascoltatrice attenta e insaziabile, l’artista si è immersa nella musica world-elettronica, ha esplorato la musica corale (dai canti tradizionali a quelli per bambini fino ai gospel), si è tuffata nelle sperimentazioni art-pop di artisti come Eartheater, Charlotte Adigery, Johan Papacostantino, Tirzah e Polo&Pan e ha poi miscelato tutti questi mondi per plasmarne uno nuovo, originale e unico. Nell’EP ci sono le collaborazioni di due giovani e brillanti cantautrici/produttrici, la messicana Eva De Marce in “Naufragio” e la marocchina Meryem Aboulouafa in “Oasi”. Poi Populous in “Samsara” e in “XXL”.

“Buongiorno (per tutto il giorno)” è il secondo album di Fusaro. Una carrellata di immagini e pensieri incastrati tra loro in un mosaico dai colori caldi e rassicuranti. Un augurio confortante, una mano sulla spalla e un invito a guardare al domani con leggerezza e fiducia. Un confronto aperto con le proprie insicurezze, senza filtri e premure. In uscita per Vertigo/Believe/Edizioni Curci, questo secondo capitolo del percorso cantautorale di Fabrizio (Fusaro) racchiude appieno la sua impronta stilistica passando da brani sussurrati e obliqui come “Asteroide” o “Aria nuova” a canzoni più quadrate nella loro costruzione come “Fortuna” o “Briciole”.

“Cari fottutissimi amici” è il nuovo album di The Zen Circus. In oltre due decenni di musica, con 12 album, una raccolta, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2019 e un romanzo anti-biografico entrato direttamente nella Top Ten delle classifiche dei libri più venduti stilate dai maggiori quotidiani e divenuto un vero e proprio caso di genere letterario, The Zen Circus danno alle stampe un album interamente composto di featuring, su canzoni inedite realizzate per l’occasione, frutto di molteplici collaborazioni con colleghi stimati e amici di vecchia data, facenti parte del mondo della musica e non solo. Già anticipato dalle release dei brani “118” feat. Claudio Santamaria, “Caro fottutissimo amico” con Motta e dal singolo “Ok Boomer” feat. Brunori Sas, l’album vede anche Luca Carboni, Ditonellapiaga (con un brano prodotto da Tommaso Colliva, di fatto un ulteriore featuring del disco), Speranza, Management, Fast Animals and Slow Kids, Emma Nolde e Musica da Cucina.

Ibisco pubblica “Darkside Emilia”, sempre per V4V Records/Virgin Records/Universal Music Italia. Il progetto è il naturale proseguo di “Nowhere Emilia”. Oltre all’intero debut album si aggiungono i brani: “Darkamore”, “Droga + Solitudine”, “Godere” e il remix di Goedi in “Chimiche” oltre al remix di “Ragazzi” realizzato da Populous, quest’ultimo uscito insieme al singolo nel 2021.

Lele Blade pubblica una nuova versione di “Ambizione” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). Il progetto discografico si arricchisce di 4 nuovi inediti e collaborazioni con artisti amici della scena urban italiana. Tra questi Vale Lambo, Lazza e Aka 7Even.