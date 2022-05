Cartoonito cambia look, ecco la trasformazione dal 5 giugno

Cartoonito (canale 46 del DTT), edito in Italia dalla joint-venture RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery e presente come brand in oltre 180 paesi worldwide, sorprende i suoi piccoli spettatori con una grafica completamente rinnovata, frutto di un rebrand internazionale, che sarà on air e off air a partire dal 5 giugno.

In linea con le nuove tendenze visive, il logo viene semplificato e completamente ridisegnato, presentando una versione non più volumetrica ma una scritta semplice e priva di spigoli per facilitarne la leggibilità ed utilizzando colori più decisi, primari ed essenziali. Inoltre, il nuovissimo marchio include uno degli ormai celebri testimonial del canale, i Cartoonitos, per dare maggiore importanza a questa colorata famiglia che veicola lo spirito e i valori del brand e che accompagna gli spettatori nel corso della programmazione. Anche per questi simpatici personaggi, nuova vita e nuova identità, in linea con il rinnovato look&feel. Il rebrand sarà declinato anche sulla Cartoonito App – l’applicazione gratuita, diventata da subito un must have per le famiglie, che permette di guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand, giochi e contenuti esclusivi –, le pagine social e il sito www.cartoonito.it.

Ma le sorprese non finiscono qui! A partire dal 10 giugno sulla Cartoonito App, i bambini saranno coinvolti in prima persona: potranno infatti proporre e poi scegliere, attraverso un’attività di voting, i nomi dei quattro nuovi Cartoonitos. Tante, infine, le novità di programmazione per festeggiare il rinnovato look&feel: la nuova serie in Prima TV free TOM& JERRY A NEW YORK, che a partire dal 5 giugno approda dal lunedì al venerdì alle 20.30; la programmazione speciale PAW PATROL dal 13 giugno, tutti i giorni alle 17.30 per festeggiare il compleanno di una delle serie più amate di Cartoonito; la programmazione del venerdì che vede alle 19.30 ogni settimana un movies in Prima TV free adatto a tutta la famiglia e, a partire dal 6 giugno dal lunedì al venerdì alle 17.00, la nuova serie in Prima TV assoluta: BARBIE SIAMO IN DUE. Da sempre Cartoonito vuole ispirare i bambini più piccoli ed invitarli ad usare la loro immaginazione, imparare dai propri errori e trattare gli altri con empatia e rispetto. La creatività, la cura, la curiosità e il coraggio rimangono i valori principali di Cartoonito, che costruisce la sua identità attraverso una programmazione sicura e accattivante – per questo molto amata anche dai genitori – veicolo di tematiche come la diversità, l’inclusione, l’importanza del fare squadra, la positività e l’amicizia, sempre attraverso una narrazione leggera e divertente.