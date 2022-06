A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (10 giugno)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Dai brani di Elodie e Boomdabash con Annalisa ai progetti di Frah Quintale e Alex.

I singoli

“Tribale” è il nuovo singolo di Elodie. La canzone, che arriva dopo “Bagno a mezzanotte”, è prodotta da ITACA ed è scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie.

Di hit estive ne hanno pubblicate parecchie e ora ci riprovano in squadra con Annalisa. I Boomdabash tornano con ‘Tropicana’, su tutte le piattaforme per B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy (Universal Music Italy) Il gruppo, che negli ultimi 5 anni ha collezionato oltre 25 dischi di platino, lancia un brano che mescola raggae, dance ed elettro-pop. Un pezzo da club che promette di far ballare.

Esce stanotte il nuovo singolo di Franco126 e Loredana Bertè: “Mare malinconia” (Bomba Dischi / Universal), scritto dal cantautore assieme a Pietro Di Dionisio e Giovanni Maria De Cataldo per la produzione di Giorgio Poi. Poteva essere solo Loredana Bertè ad affiancare Franco126 nell’interpretazione di questa storia. Una canzone come un’antica leggenda che vede protagonista una donna coraggiosa nella sua sfrontatezza ma anche fragile nella sua sensibilità. Il mare in questa canzone è un elemento simbolico e allo stesso tempo reale, dove la donna si butta perché non percepisce la minaccia (o proprio per questo) del tempo e della vita, ma sa che solo buttandosi potrebbe sempre risorgere e rinascere dalle proprie ceneri. Franco126 con parole quasi di uso quotidiano riesce a creare una storia che sembra derivare da un racconto popolare, in cui la donna pur tentando il tuffo estremo, diventando vento e non tornando più, potrebbe invece riemergere dalle acque più bella e sicura che mai. Insomma: una narrazione. Con un finale aperto alle interpretazioni.

Nella sua carriera Manuel Agnelli si è distinto come cantautore, produttore, talent scout ma soprattutto come leader degli Afterhours, la band alt rock italiana per eccellenza. Ora la conferma ufficiale: per la prima volta in 27 anni di attività, si cimenterà con un album solista, di cui ha appena concluso le registrazioni. Ad anticiparlo – dopo “La Profondità degli Abissi”, uscito a dicembre 2021 per la colonna sonora del film Diabolik e vincitore di un David di Donatello per la miglior canzone originale, categoria in cui il brano è candidato anche ai Nastri D’Argento 2022 – è il brano “Proci”, che lo vede in veste di autore, interprete e anche polistrumentista.

Alfa pubblica “You make me so happy”, un inno alla felicità, una canzone da ascoltare, da cantare e anche da ballare in questa estate ormai alle porte. Alfa ha scoperto un po’ per caso il cantautore americano che ha scritto e pubblicato il brano “You make me so happy”, del quale ha poi deciso di creare una versione in italiano mantenendo il ritornello originale e riscrivendo le strofe.

Anche cmqmartina torna a farci ballare con “Ambigua”, il nuovo singolo prodotto da Mr. Monkey in uscita per Columbia Records\Sony Music Italy. Dopo aver svelato il lato più intimo di sé con “123 medicine”, la regina della nu-dance italiana ci catapulta immediatamente nelle atmosfere del club tornando al suo primo amore: la techno.

Jake La Furia anticipa il suo nuovo disco, “Ferro del mestiere”, con “L’amore e la violenza” feat. Paky e 8blevrai.

tha Supreme torna a sorpresa con “Bubble”, il nuovo singolo che lo vede collaborare con Salmo e Takagi & Ketra.

Rettore e Tancredi sono la coppia inedita del nuovo singolo “Faccio da me”. Il brano, con il carattere della disco music, reinterpretato ai giorni nostri, è prodotto da Luca Chiaravalli e Giordano Colombo ed è un inno all’emancipazione, alla libertà di vivere la sessualità come meglio si crede senza tabù, espresso con divertimento e senza malizia.

“Letti” è il nuovo singolo di Avincola, in uscita per Leave Music in licenza Believe. Questo brano vede la partecipazione straordinaria di Alessandro Gori con uno spoken word estratto dal suo ultimo libro “Confessioni di una coppia scambista al figlio morente” (Rizzoli Lizard, 2022). I due danno vita alla hit estiva più crepuscolare del secolo.

“Battiti” è il nuovo singolo del rapper Drefgold, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Island Records/Universal Music Italia. Il brano simboleggia un nuovo inizio per il rapper e ne traccia la nuova direzione: pur rimanendo fedele all’immaginario che lo ha fatto conoscere, il singolo nasce da un percorso di crescita personale e artistica.

È disponibile da stanotte “100 kg di piume” (Epic/Sony Music), il nuovo singolo di Gaudiano. Il brano anticipa il prossimo progetto discografico dell’artista, “L’ultimo fiore”, in uscita venerdì 8 luglio. “100 kg di piume” è un brano d’amore carico di energia, perfetto per l’estate ormai alle porte. Il pezzo, caratterizzato da un groove funky che strizza l’occhio alla musica Anni 80, è il racconto dei sentimenti eterogenei che possiamo provare nei confronti di noi stessi e del nostro passato. Un’altalena di emozioni, una sfida continua fatta lampi di consapevolezza, di un amore per cui vale la pena scommettere sempre.

Si intitola ‘Sempe cu mme’ il primo singolo di Francesco Cicchella, in arte Frank Cicchella, in uscita per l’etichetta discografica Just Entertainment. Dunque, l’artista napoletano, volto già noto al grande pubblico televisivo per le sue fortunate parodie (come ad esempio di Gigi D’Alessio, Achille Lauro e Ultimo) in trasmissioni televisive come ‘Tale e Quale Show’ (di cui è vincitore dell’edizione del 2015), ‘Made in Sud’, ‘Honolulu’ e ospite speciale nell’ultima finale di ‘Amici’, è pronto a entrare ufficialmente nel mondo della musica con un brano d’amore che presenta un beat deciso, fonde elementi dance e funky, contiene rimandi a grandi successi del passato, tra gli Anni 80 di Jackson e i 2000 di Timberlake. Il tutto si snoda attraverso un mix testuale “napolamericano” di quelli che suonano bene e fanno ballare.

“Solitario” è il nuovo singolo del rapper e cantautore romano Medium – alias di Massimo Gaetano – su tutti gli

store digitali e in radio per La Grande Onda e distribuito da Altafonte. Il singolo continua il percorso da solista di Medium dopo il precedente singolo “Angeli Blu” uscito a marzo e come racconta l’artista: “Solitario è un brano che parla di rivalsa e crescita personale. La velocità e la carica che sprigiona la strumentale del brano si mescolano alla poesia e al calore del cantato, dando vita ad un ibrido perfetto fra corpo e spirito. Questa canzone è lo specchio della società nel post pandemia, consapevoli di essere diventati la migliore versione di noi stessi dopo aver superato il buio”.

Ginevra pubblica, per Asian Fake/Sony Music, “Anarchici”. Il brano è un manifesto di libertà e ha con sé un messaggio importante: un invito a rimanere fedeli a noi stessi, ai nostri valori, ai nostri sogni e al nostro cuore. “Meglio stanchi morti che vivi nell’ombra. Meglio esser noi stessi che fingerci nulla”. “Anarchici” è una canzone pop coraggiosa. Non rispetta i canoni classici ma testo e melodia rimangono gli elementi centrali, supportati dai synths e dal beat esplosivo. Il connubio di queste componenti crea un mood spensierato che allo stesso tempo vuole far ballare ma anche riflettere. La produzione è curata ancora una volta dai fratelli Francesco e Marco Fugazza, in arte Fugazza e Suorcristona.

Esce per Planetarium Records/Cramps Music S.r.l. il primo singolo ufficiale del cantautore Leonardo Fontanot, “Sempre con te tranne con te ancora io e te troppo perché solo io e te”. Classe 1995, di origine veronese ma residente nelle Marche, l’autore, interprete, produttore musicale e polistrumentista in questo brano suona batteria, pianoforte, chitarra e synth basso. Una parte degli strumenti che usa li costruisce da sé o li modifica anche perché Leonardo ha avuto l’opportunità di crescere immerso nella rinomata bottega di liuteria del padre, da cui ha imparato a maneggiare gli strumenti. Questo primo singolo arriva dopo un’attività dal vivo, sia da solista sia da turnista, iniziata intorno ai 18 anni. Il brano ha un testo semplice e intimista, valorizzato da sonorità pop calde e raffinate.

Esce su tutte le piattaforme digitali “Giunone”, il nuovo singolo dell’artista lecchese Malavedo. Il singolo simboleggia l’incontro speciale con il vero amore, che induce l’artista ad esprimere i suoi sentimenti più puri in un brano romantico; lei è la più importante divinità femminile, moglie di Giove e generatrice di vita – fuoco che brucia – e che scalda l’anima di chi è alle prese con una strada tortuosa e complicata verso un’ambizione travolgente, alleviando le sue sofferenze. Chitarre dreamy e un groove magnetico accompagnano la narrazione di questo incontro. Allegra e sincera, “Giunone” è la tappa intermedia che accompagna l’ascoltatore fino alla meta finale, l’EP che uscirà a fine mese. Il brano nasce grazie alla produzione di Andrea Cattaldo, Riccardo Maria Colombo, Davide Caldana e il contributo di Giovanni Colombo ai Phaser Studios di Seveso (MB).

“Dammi un’ora” (Leave Music) è il singolo d’esordio del songwriter romano BLVRD: un brano travolgente, che colpisce per metrica e flow, in equilibrio perfetto tra rap e pop. Forte della sua palpabile urgenza espressiva, di anni di freestyle e di una significativa esperienza negli States, BLVRD dichiara fin da subito la sua cifra: uno stile diretto, tra hip hop e cantautorato, che non rinuncia a contaminazioni punk-rock.

Si intitola “Eclissi” il nuovo singolo di Rebecca, raffinata cantautrice romana fresca del successo di “Osiride”, la canzone che ha sancito l’inizio della collaborazione con il producer Gentle Gentile. Il brano si muove con disinvoltura tra antichi e suggestivi richiami orientali e un sound prettamente contemporaneo, tra intuizioni eleganti guidate dalla chitarra elettrica e un future-pop che non rinuncia a conturbanti flussi elettronici. A soli 17 anni Rebecca conferma la sua penna mai scontata: ispirata e sensibile, mette a punto un brano pop profondo e sofisticato, ritratto fedele di una delle mille facce dell’interiorità femminile.

“Giammaria Funk” è il nuovo singolo di Laragosta. Il tema di questo brano – dai vivaci suoni pop e soul – è la noia, derivante dalla monotonia della perfezione. Quest’ultima sembra far parte della vita di tutti noi, come se la nostra quotidianità fosse perfetta in ogni momento. Laragosta però, vuole allontanarsi da quest’idea a tutti i costi. Per la cantante, infatti, i problemi non sempre rappresentano un qualcosa di negativo ma un’opportunità di cambiare.

Radical torna a far ballare i fan con le sue barre. “Swag! (Drip Margiela)”(Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è il nuovo singolo che vede la collaborazione dei Thelonious B. Un brano che ha tutte le carte in tavola per andare oltre il muro del suono, con dei bassi che fanno muovere le casse e che sicuramente diventerà l’ennesimo anthem di Radical che tanto fa muovere tutti i fan ai live.

“Epopea” (Grey Light)” è il nuovo singolo di T. Costello. Il brano è basato su metafore, figure retoriche e rime complesse, mettendo nero su bianco tutte le fantasie dell’artista con lo scopo di arrivare dritto agli ascoltatori. L’artista descrive così il brano: “metto nero su bianco tutte le fantasie”.

Si intitola “4ever Young” (Columbia Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo del giovane artista napoletano Hal Quartièr. Nel brano il flow di Hal Quartièr si ispira a “Forever Young”, l’iconica ballad simbolo degli anni ‘80 che ha segnato un’intera generazione. Il pezzo racchiude il messaggio fondamentale di tutta la sua musica: non sprecare la gioventù. Infatti, il testo del singolo tiene a ricordare a chiunque lo ascolti che si è sempre e ancora giovani, a qualsiasi età. Essere giovani non è rispondere ad un numero, ma saper vivere la vita in ogni suo istante. “4ever Young” nasconde la chiave nostalgica di quel periodo di gioventù da cui l’artista non vuole staccarsi, ma senza ingenuità, perché se la sua musica esorta a vivere ogni momento intensamente, allo stesso tempo spinge ad interrogarsi sul senso della morte, vissuta come un’incognita a metà tra qualcosa di dolce e qualcosa di spaventosamente ignoto. In entrambi i casi, “Comunque vada noi saremo 4ever Young”.

Zo Vivaldi torna con “OK KO”(Kallax Records, distribuito da ADA Music) – prodotta dallo stesso artista con Wism, Unbertoprimo– una canzone nostalgica che ci riporta alle estati degli Anni 90, dal sound chill e sognante. Anche se dal punto di vista del tappeto musicale la traccia ci proietta su una spiaggia sorseggiando una bevanda dissetante, il testo ci mostra la fragilità di una generazione, i dubbi e le sue incertezze. “A 24 anni mi sento colpevole di riversare i miei malesseri sulle persone che amo- racconta Zo Vivaldi – Sono un veterano del caos che nei momenti di lucidità, in cui la rabbia non è al comando, vive con la stessa leggerezza che poteva provare un teenager nel 1998 ascoltando gli Sugar Ray seduto a bordo piscina. OK KO nasce dalla collaborazione con Wism ed è caratterizzata da un sound pop-nostalgico che ci riporta alle magiche estati Anni 90”.



Ardo, pseudonimo di Edoardo di Petta, lancia “Vita”, una canzone d’amore malinconica che parla delle insicurezze e degli sbagli commessi a causa della poca esperienza e conoscenza del sentimento. Il risultato è un logorante malessere emotivo che può essere alleviato solo da una persona, colei che rappresenta l’appiglio per dimenticare il dolore, le difficoltà, e che ci tiene in “vita”.

Esposito torna con il nuovo singolo “Blu Elettrico”, in uscita per Epic/Sony Music Italy. Nel sinolo racconta un percorso tortuoso. Il brano, che il cantautore definisce “fuori dal tempo”, è infatti un dialogo con se stessi, una riflessione profonda che porta ad abbandonare una vecchia versione di sé per evolvere in qualcosa di nuovo lasciandosi alle spalle i compromessi: “un bacio sulla bocca al diavolo, ha il diavolo nel cuore”.

I dischi

“Non siamo soli” è il nuovo Ep di Alex, il cantautore e musicista comasco cresciuto tra Italia e Inghilterra che si è fatto conoscere durante l’ultima edizione di Amici. Il progetto contiene i brani presentati dall’artista durante il programma: la title track “Non siamo soli”, “Sogni al cielo”, “Accade”, “Senza chiedere permesso”, “Ammirare tutto”, “Tra silenzi (Roma)”.

“Chi sono veramente Ep” è il primo Ep di Will, in uscita su Capitol Records Italy (Universal Music Italy). Il progetto include sei brani, dai successi come “Estate”, già disco di platino, “Domani che fai?” e “Anno luce” che hanno superato oltre 40 milioni di stream e tre nuovi attesi inediti: “Chi sono veramente”, che presta il titolo all’intero progetto, “La storia più bella di sempre” e “Capolavoro”.

“Mito” (Asian Fake/Sony Music Italy) è il primo disco di Claudio Cagiva, un album generazionale che racconta di sogni possibili e altri impossibili, di ingiustizie sociali e rivalsa collettiva, con riferimenti specifici e fotografie della realtà che lo circonda. All’interno dell’album troviamo le collaborazioni con Inoki e Nerone, due grandi rapper che sin da subito hanno manifestato la loro stima nei confronti di Guido credendo e supportando il suo progetto.

Esce per 42 Records il primo disco di Whitemary, una delle nuove gemme della musica elettronica italiana. Si intitola “Radio Whitemary” ed è un concentrato di bassi pulsanti, sintetizzatori analogici e cassa in quattro. Un disco travolgente e carico di energia, impossibile da ascoltare rimanendo fermi. Quattordici brani tutti scritti, prodotti, suonati e cantati da Whitemary: un esordio corposo per la musicista aquilana (ma ormai di base a Roma), disponibile in tutti gli store digitali e in doppio vinile (più cd slim) sul sito di 42 Records.

Frah Quintale pubblica un nuovo Ep. Si intitola “Storia breve” ed esce per Undamento.

Un progetto musicale concepito come fosse l’ultimo, e allo stesso tempo vissuto come il primo. È “Bart Forever”, il nuovo disco di Bartolini, in uscita per Carosello Records. Anticipato dai singoli “Forever”, “108” e “Luci”, arriva due anni dopo il suo album d’esordio con “Penisola”, e a tre anni di distanza dal suo primo Ep “BRT Vol.1”. Prodotto con l’aiuto di Jesse Germanò, Andrea Messina e Matteo Domenichelli, il disco è impreziosito dai featuring con European Vampire in Settimane (prod. Riccardo Fuffolo); Lil Kvneki in Non piove e Thru Collected in Luci (prod. Arssalendo). Chitarre ruggenti, ritmiche serrate e ritornelli memorabili danno vita a un sound personale e curatissimo, ispirato da artisti internazionali come Jean Dawson e Dominic Fike.

Immanuel Casto pubblica “Malcostume” per Freak&Chic in distribuzione Artist First, progetto che vede la produzione di Stefano ‘Keen’ Maggiore e Romina Falconi. Nel disco saranno contenuti gli ultimi due singoli: “D!ckpic” e “Piena” feat Karma B.

“Gang Theory” (distribuito da Believe) è il primo album del collettivo della scena urban romana Do your thang. Dopo diversi progetti da solisti, si riunisce attraverso questo nuovo progetto con tutti e undici i suoi componenti: i rapper Pacman XII, Penny, Panz, William Pascal, White Boy, Jekesa, il cantante SWED, i produttori Alan Beez, Rubber Soul, Benjamin Ventura e Dj Dibba. “Gang Theory” è il risultato delle esperienze musicali di tutti i membri del Do your thang che si infilano e si adattano all’identità del collettivo, trovando all’interno del progetto il loro spazio e la loro

autenticità.