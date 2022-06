Con un contatto superficiale tra dita sporche di sperma, rischio?…

Cari dottori mi rivolgo a voi perché ho un dubbio che da giorni mi assilla.. posso essere rimasta incinta a seguito di un contatto superficiale tra dita sporche di sperma appena eiaculato e l’orifizio vaginale durante il giorno dell’ovulazione ? Senza una penetrazione vera e propria? Vi ringrazio per la vostra risposta..

Anonima

Cara Anonima,

tecnicamente senza una penetrazione interna, anche solo con le dita sporche di sperma appena eiaculato, non dovrebbero esserci rischi significativi. Non è così facile per gli spermatozoi risalire dall’esterno al canale interno della vagina. E’ chiaro, però, che non vi è una risposta assoluta in quanto non tutte le variabile possono essere monitorate soprattutto quando si è esposti al periodo fertile.

Ribadiamo che non dovrebbero esserci rischi elevati ma potresti confrontarti con il tuo ginecologo che conoscendo meglio la tua storia anamnestica e l’andamento del ciclo saprà darti delle risposte più individualizzate.

Un caro saluto!