ciao cari esperti,

vi ringrazio per la vostra risposta di oggi, come vi avevo raccontato un ragazzo circa 3/4 giorni dopo il mio ciclo, mi ha masturbato, lui prima di compiere questa azione non penso si sia lavato le mani, ma non si è nemmeno toccato il pene, glielo chiesto molte volte e ha sempre risposto di no, si è toccato ma da sopra i vestiti, ma comunque, una domanda che non centra con assolutamente niente… è normale sentire una specie di battito all’ombelico? quando ci metto un dito al mio ombelico sento un battito e prima ho sentito una specie di piccola scossa giusto sotto… molte persone dicono sia sintomo di gravidanza… rispetto a tutto quello che ho detto prima potrebbe esserci un rischio di gravidanza…? come ho detto tutte le volte che ho chiesto al ragazzo se si fosse toccato ha risposto di no. posso stare tranquilla?.

Grazie buona giornata/notte



Anonima, 16 anni

Cara Anonima,

ti confermiamo con con la sola masturbazione e in assenza di liquido seminale, la fecondazione non può avvenire, quindi su questo ci sentiamo di rassicurarti.

Rispetto al movimento che senti altezza ombelico, è vero che quando una donna è incinta si sentono dei movimenti dovuti alla crescita dell’embrione, dapprima paragonabili a uno “sfarfallamento”, ma dal quinto mese di gravidanza! Sotto l’ombelico si trova il mesogastrio (porzione del mesentere dorsale che nell’apparato digerente dei vertebrati collega lo stomaco alla parete addominale) e l’intestino, quindi ciò che senti potrebbe essere legato alla digestione.

Un caro saluto!