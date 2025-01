Endless Love anticipazioni: dramma Emir, Kemal compie un gesto estremo

Si infittisce sempre più la trama di Endless Love. Le anticipazioni della puntata del 31 gennaio rivelano che Kemal sarà pronto a tutto per salvare chi gli sta a cuore. Tutti col fiato sospeso per Endless Love, la soap turca vincitrice nel 2017 dell’International Emmy Award che ruota intorno all’amore tormentato tra Nihan Sezin (interpretata ...

Si infittisce sempre più la trama di Endless Love. Le anticipazioni della puntata del 31 gennaio rivelano che Kemal sarà pronto a tutto per salvare chi gli sta a cuore.

Tutti col fiato sospeso per Endless Love, la soap turca vincitrice nel 2017 dell’International Emmy Award che ruota intorno all’amore tormentato tra Nihan Sezin (interpretata da Neslihan Atagül) e Kemal Soydere (Burak Özçivit). Le strade dei due innamorati – dopo un incontro accidentale su un autobus – si sono divise.

Nihan infatti ha dovuto sposare il ricco e spregiudicato Emir Kozcuoğlu, l’uomo destinato a diventare il suo più feroce persecutore dopo il ritorno di fiamma con Kemal. Emir, letteralmente ossessionato dall’ex moglie, si farà sempre più spregiudicato dopo la morte del piccolo che attendeva da Zeynep, la sorella che Kemal farà di tutto per salvare.

Endless Love, spoiler del 31 gennaio: Emir senza freni, Kemal farà di tutto per fermarlo

Le anticipazioni delle puntate di Endless Love in onda dal 27 al 31 gennaio rivelano che Zeynep, rapita da Emir insieme alla piccola Deniz, tenterà di sottrarsi alla prigionia di Kozcuoğlu e si darà alla fuga. Il suo piano purtroppo fallirà e il “villain” per eccellenza della dizi andrà su tutte le furie.

Zeynep tenterà di approfittare del dolore lancinante alla gamba di Emir per sfuggire alla trappola, ma il suo piano fallirà andando ad alimentare una rabbia sempre più implacabile e il proposito di mettere in pratica il suo piano di vendetta. Intanto la polizia intensificherà le indagini per trovare il nascondiglio di Emir.

Kozcuoğlu nel frattempo cercherà di torturare psicologicamente Kemal con un bombardamento di telefonate sempre più minacciose. Al tempo stesso la polizia userà queste chiamate per risalire al luogo in cui Emir tiene prigioniere Zeynep e Deniz. Anche Nihan si metterà sulle tracce dell’ex marito che però riuscirà a sfuggirle. Kemal dal canto suo non si darà pace: il suo unico pensiero sarà quello di liberare Zeynep.

Per salvare la sorella Kemal metterà a rischio tutto. La polizia riuscirà a individuare l’auto di Emir. Ma dall’ispezione non risulteranno tracce né di Zeynep né della figlia di Nihan e Kemal che saranno sempre più angosciati. Ma non tutto sarà perduto: fuori dalla casa in cui Emir si era nascosto saranno rinvenuti pezzi di carta bruciata con dei riferimenti a un vecchio edificio diroccato.

La polizia individuerà il palazzo e lo circonderà dando via a uno scontro drammatico al termine del quale Emir riuscirà ancora incredibilmente a cavarsela fuggendo malgrado una ferita alla spalla. Con Kozcuoğlu ancora a piede libero Nihan e Kemal non potranno dormire sonni tranquilli. Finché avrà fiato Emir i Soydere saranno in pericolo di vita.