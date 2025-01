Le bollette sono sempre troppo alte? Prova questi trucchi e risparmi fino al 50%

Le bollette troppo alte sono un vero incubo? Prova questi trucchi e le dimezzi immediatamente: il risparmio è assicurato. Dopo un periodo in cui i costi di luce e gas sembravano essere rientrati negli standard classici, questo 2025 ha portato con sé già una prima brutta notizia, ossia nuovi aumenti previsti in bolletta e di ...

Dopo un periodo in cui i costi di luce e gas sembravano essere rientrati negli standard classici, questo 2025 ha portato con sé già una prima brutta notizia, ossia nuovi aumenti previsti in bolletta e di conseguenza un nuovo problema per tutte le famiglie che ogni mese cercano di far quadrare i conti.

Pur essendo consapevoli che non sempre sarà facilissimo riuscire a mettere da parte qualche soldo, è importante sapere che esistono alcuni piccoli trucchi che potranno aiutare a ridurre i costi in bolletta. Ciò non vuol dire dover rinunciare a fare la lavatrice o magari ad avere casa fredda, ma semplicemente si tratta di adottare delle semplici strategie che aiuteranno a fare la differenza.

Con questi semplici trucchi le bollette alte si dimezzano immediatamente

Le bollette di luce e gas in questi ultimi anni sono diventati un vero incubo per chi le riceve. La paura di vedere un importo troppo alto e magari fuori dalle proprie possibilità è diventata una realtà sempre più comune, purtroppo. Proprio per questo, è bene sapere che risparmiare è possibile, e lo si può fare senza alcun tipo di rinuncia, ma semplicemente modificando alcune abitudine (errate) che contribuiscono a far lievitare il costo finale.

I primi accorgimenti che si possono adottare per ridurre notevolmente i consumi di gas, ad esempio, è impostare la temperatura dei termosifoni riducendola di un solo grado. Un semplice gesto che a fine anno potrà far trovare nel salvadanaio ben 117 euro in più. Altra cosa importante, è optare per delle lampadine a led a basso consumo energetico. Infatti, a fronte di una spesa iniziale per rinnovare l’illuminazione di casa, ci sarà un risparmio sostanziale mese per mese. Anche avviare lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie a pieno carico e nelle fasce serali aiuta a ridurre i costi dell’energia elettrica.

Inoltre, grazie agli incentivi confermati anche nel 2025, si potranno sostituire i vecchi elettrodomestici con quelli più efficienti, riuscendo a detrarre una cifra considerevole. Anche spegnere i dispositivi in stand-by, può essere un’ottima idea per abbassare i costi a fine mese. Stesso discorso anche per i consumi di gas, optare per cotture passive o combinate, aiuta a non ricevere brutte sorprese in bolletta. Insomma, le strategie per poter risparmiare ci sono e sono anche semplicissime da adottare. Cambiare stile di vita è possibile e a piccoli passi si noterà subito la differenza.