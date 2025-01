Che Dio ci aiuti 8, Elena Sofia Ricci cambia idea: l’annuncio è sconvolgente

Sta per tornare sul piccolo schermo Che Dio Ci Aiuti. Ma nell’ottava stagione dell’amatissima serie tv ci sarà anche Suor Angela? Ecco quando la vedremo di nuovo tra i protagonisti della fiction Rai. Che Dio Ci Aiuti, una delle serie più amate dagli spettatori di casa nostra, sta per tornare. È imminente l’avvio della stagione ...

Sta per tornare sul piccolo schermo Che Dio Ci Aiuti. Ma nell’ottava stagione dell’amatissima serie tv ci sarà anche Suor Angela? Ecco quando la vedremo di nuovo tra i protagonisti della fiction Rai.

Che Dio Ci Aiuti, una delle serie più amate dagli spettatori di casa nostra, sta per tornare. È imminente l’avvio della stagione numero 8 della fiction che assisterà a un decisivo passaggio di consegne, con Suor Azzurra (interpretata dalla bravissima Francesca Chillemi) chiamata a un ruolo da protagonista. Un avvicendamento che si è già simbolicamente consumato nella scorsa stagione con la professione religiosa di Azzurra ricevuta da Suor Angela.

Cambiamenti significativi anche per quanto riguarda la location di Che Dio Ci Aiuti. Addio allo storico convento degli Angeli di Assisi: le trame della nuova stagione si trasferiranno a Roma e ruoteranno intorno a una casa famiglia per ragazze in difficoltà. Come sempre la fiction promette di mantenere inalterato il mix di riflessione e leggerezza che l’ha resa tanto popolare presso il pubblico italiano.

Nella nuova stagione sarà presente anche Elena Sofia Ricci, la storica interprete di Suor Angela. L’attrice fiorentina ridurrà la sua partecipazione a Che Dio Ci Aiuti per lasciare spazio alla nuova protagonista. Ma il suo non sarà un addio alla fiction che l’ha consegnata al cuore dei telespettatori italiani. Ecco in quali puntate potremo tornare a rivedere l’inconfondibile profilo di Suor Angela.

Che Dio Ci Aiuti 8, ecco quando vedremo Suor Angela

Tempo di passaggi di testimone e di cambiamenti, come detto, a Che Dio Ci Aiuti. Azzurra – anzi, Suor Azzurra – sarà la protagonista della stagione numero 8 dell’amatissima fiction in onda su Rai 1. Elena Sofia Ricci si dedicherà ad altri progetti – pensiamo solo al recente film per la tv “La farfalla impazzita” – e ridurrà la sua presenza. Ma non sparirà completamente dai radar di Che Dio Ci Aiuti.

Suor Angela infatti farà ritorno per un cameo nella prima e nell’ultima puntata dell’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti per supportare Suor Azzurra e accompagnare i fan. La presenza discreta di Suor Angela aiuterà in questa fase di passaggio aggiungendo un tocco di nostalgia. Al tempo stesso provvederà a rassicurare il pubblico alle prese con la nuova ambientazione romana.

Nel frattempo cresce l’attesa tra di fan per scoprire come sarà la nuova stagione e come saprà rinnovarsi dando il benvenuto a interpreti e personaggi nuovi – come Giovanni Scifoni – e l’addio a figure amatissime come quella di Pierpaolo Spollon. Elena Sofia Ricci farà dunque ancora parte del progetto al quale, come ha confessato in una recente intervista, è troppo affezionata per pensare a un definitivo abbandono.

Suor Angela dunque ci sarà anche in Che Dio Ci Aiuti 8, anche se soltanto per un cameo. Ci sarà spazio, seppure con un ruolo molto ridimensionato, anche per Suor Costanza, l’anziana religiosa interpretata da Valeria Fabrizi. Le sue apparizioni si limiteranno a un paio di puntate e a qualche breve spezzone.