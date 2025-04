Il grasso sulla cappa mi faceva impazzire, per fortuna ho scoperto questo rimedio: lo scioglie tutto e senza sforzi

La cappa è uno di quegli elementi che in cucina non può assolutamente mancare. La sua funzione principale è quella di eliminare fumi, vapori, odori e particelle di grasso che si producono durante la cottura. In questo modo, aiuta a mantenere l’aria della cucina più pulita e fresca, ma soprattutto evita che fumi e cattivi odori si disperdano nel resto degli ambienti.

In commercio esistono diversi tipi di cappe, come quelle a incasso, a parete o a isola, e possono essere dotate di filtri e sistemi di aspirazione che funzionano con l’aria esterna o con filtri interni. Ciò che accomuna ogni tipologia di cappa è la loro posizione, infatti, tutte verranno poste esattamente sopra il piano cottura, proprio per permettere di svolgere al meglio la sua funzione e per aspirare in modo adeguato fumi e cattivi odori.

Come rimuovere il grasso dalla cappa della cucina senza fatica

Ed è proprio questa posizione ‘strategica’ che renderà la cappa uno degli elementi più sporchi della cucina. Infatti, oltre ad aspirare, la cappa accumulerà sporco e grasso proveniente dai fornelli, che porteranno anche alla formazione di cattivi odori. Sarà quindi importante pulirla in modo adeguato periodicamente, per evitare che l’accumulo diventi troppo eccessivo e oltre ai cattivi odori si possano quindi formare anche germi e batteri.

Per rimuovere rapidamente tutto lo sporco e il grasso dalla cappa della cucina bisognerà procedere per step. Prima di tutto saranno diversi i punti su cui agire, in primi ci saranno i filtri, dove ci sarà la maggiore concentrazione di unto e poi si passerà alla parte esterna. Quindi, per prima cosa preparare una bacinella con acqua calda e bicarbonato, rimuovere le griglie dei filtri e immergerle all’interno, lasciandole in ammollo per almeno 30 minuti.

Una volta passato questo tempo, si potrà usare una spugna per strofinare e per eliminare il grasso ormai sciolto. Ripetere l’operazione fin quando i filtri non saranno perfettamente puliti. Quindi risciacquare e asciugare. Una vola fatto questo si passerà alla pulizia della parte esterna, usando sempre il mix di acqua e bicarbonato. Preparare la soluzione e immergere la spugna al suo interno, strizzarla leggermente e passarla su tutta la cappa, strofinando delicatamente. Dopodiché non resta che risciacquare, asciugare e rimontare i filtri, ed ecco che la cappa sarà come nuova.