Ufficiale, partita rinviata nel campionato italiano: scatta la polemica

I tifosi restano senza parole. Scoppia la polemica nel campionato italiano: partita sospesa e rinviata. La scelta ufficiale ha fatto discutere

Sono giorni estremamente carichi di aspettative per le squadre italiane coinvolte nella tre giorni di coppe europee. In Serie A invece va avanti il duello a distanza tra Napoli e Inter con il successo della truppa di Conte al Maradona contro la Juventus a cui i nerazzurri hanno prontamente risposto strapazzando il Lecce nel pomeriggio di ieri.

Cresce quindi la rivalità tra le squadre coinvolte tra polemiche, punzecchiature e sfottò. Scendendo di svariate categorie nel circuito del calcio italiano non si placano proprio le polemiche seppur in contesti e con motivazioni ben diverse. Bisogna infatti scendere fino al girone A di Terza Categoria (sezione Lodi) in Lombardia con particolare attenzione alla sfida, poi mai giocata, tra Zelo Buon Persico “B” e il Galgagnano.

Sono quindi ore bollenti quelle che hanno fatto seguito alla decisione di rinviare la partita che si sarebbe dovuta giocare domenica 26 gennaio alle 15. Ad innescare la diatriba sui social è stata la squadra ospite alla luce della scelta dei padroni di casa di non scendere in campo.

Dopo il sopralluogo da parte del direttore di gara, avvenuto alla luce del maltempo di questi giorni, la compagine casalinga avrebbe quindi deciso di non voler svolgere la gara nonostante le condizioni del terreno di gioco.

Partita sospesa ed è polemica da parte del club: arriva il comunicato ufficiale

Una scelta che ha quindi portato alla forte risposta da parte del Galgagnano che sul proprio profilo Instagram ha diramato un lungo comunicato che prova a fare chiarezza.

Nella nota degli ospiti si legge che “la decisione di non disputare l’incontro è stata presa dalla squadra avversaria, per presunta impraticabilità del campo. Tuttavia, il direttore di gara aveva valutato il campo perfettamente conforme e adatto a ospitare la partita. Nonostante questo parere ufficiale, gli avversari si sono rifiutati di scendere in campo, impedendo così il regolare svolgimento della gara”.

Il Galgagnano ha quindi puntato il dito: “Un simile comportamento, a nostro avviso, rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti di tutti: dei giocatori, che dedicano tempo e sacrificio per onorare il proprio impegno sportivo; delle società, che investono risorse e passione per partecipare correttamente al campionato; e soprattutto dei tifosi, che con grande entusiasmo seguono le loro squadre e riempiono gli spalti, indipendentemente dai colori sostenuti”.

Infine nella lunga nota hanno evidenziato il loro impegno a difendere i valori dello sport.