Da Leroy Merlin ho trovato la soluzione perfetta: con 8,25 euro ho tutto finalmente in ordine

Con questo oggetto di design ho trovato la soluzione perfetta contro il disordine: da Leroy Merlin ho fatto un vero affare.

In casa, nonostante le dovute accortezze, lo spazio sembra non essere mai abbastanza. Pur cercando di avere sempre tutto in ordine, ci sarà qualcosa che sfuggirà al nostro controllo e andrà a creare solo caos e confusione. Oggetti che non utilizziamo da tempo, vecchi indumenti, giocattoli e quant’altro, sono solo alcune delle cose che spesso contribuiscono a generare disordine.

Come se non bastasse c’è un altro elemento che spesso contribuisce a rendere tutto decisamente più caotico e sono tutte quelle vecchie foto che abbiamo in giro per casa e che spesso tendiamo ad accumulare in armadi e cassetti. Un vero peccato, perché in questo modo non solo si rovinano, ma verranno lasciate lì ad accumularsi senza poterle tenere esposte.

La soluzione di Leroy Merlin a soli 8,25 per avere foto sempre in ordine

Anche se adesso, grazie agli smartphone, il modo di immortalare i ricordi è decisamente più semplice e a portata di click, c’è ancora chi ama stampare le foto per tenere qualcosa di materiale da poter guardare in ogni momento della giornata. Così facendo però, si rischia solo di accumularne in gran quantità e di non tenerle esposte in casa. Ebbene, per risolvere il problema basta andare da Leroy Merlin e spendendo appena 8,25 si troverà una cornice multi foto molto carina.

Da sempre Leroy Merlin offre per la propria clientela, soprattutto per coloro che amano il fai-da-te, diverse soluzioni per la casa a prezzi convenienti. Dall’arredo per il giardino, fino ad arrivare alla camera da letto, si troverà esattamente tutto ciò che serve. Ed è proprio tra i suoi prodotti che si trova questa bellissima cornice a soli 8,25 euro.

Si tratta di una cornice di colore bianco in stile shabby con 4 scomparti per le foto. Le sue dimensioni sono 28 x 26 cm. Questa cornice multi foto è una soluzione semplice per riempire una grande parete vuota, inserendo un elemento di freschezza e gusto shabby nel proprio arredamento. Realizzata in pvc, si adatta ad un arredo sobrio e classico. Può contenere fino a 4 immagini e la protezione frontale è fatta in vetro. Ovviamente, anche di questo prodotto esistono diverse alternative e si potranno trovare anche modelli più grandi che si adattano alla perfezione ad ogni ambiente di casa.