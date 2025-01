Lacrime per Kate Middleton, tragedia senza precedenti: cos’è successo

Forte commozione per la principessa di Galles davanti a una tragedia senza precedenti nella storia. Ecco cosa ha fatto piangere Kate. È da quest’estate che Kate Middleton è tornata a ripresentarsi in pubblico dopo il toccante annuncio con cui aveva messo al corrente l’opinione pubblica del cancro che l’aveva colpita. La Royal Family ha passato ...

Forte commozione per la principessa di Galles davanti a una tragedia senza precedenti nella storia. Ecco cosa ha fatto piangere Kate.

È da quest’estate che Kate Middleton è tornata a ripresentarsi in pubblico dopo il toccante annuncio con cui aveva messo al corrente l’opinione pubblica del cancro che l’aveva colpita. La Royal Family ha passato momenti particolarmente difficili tra il tumore di re Carlo e la malattia della futura regina d’Inghilterra.

Kate sembra essersi messa alle spalle il momento più buio e la scorsa estate è tornata in pubblico in vesti ufficiose in occasione del match finale del singolare maschile di Wimbledon e durante il Trooping the Colour 2024. La principessa del Galles è apparsa in pubblico anche per i festeggiamenti del Remembrance Day 2024 in onore dei caduti della prima guerra mondiale.

È di due settimane fa invece l’apparizione a sorpresa al Royal Marsden Hospital, la struttura in cui Kate ha ricevuto le cure per il cancro. Il secondo impegno di questo 2025 l’ha vista presenziare accanto al marito William. I principi di Galles sono riapparsi insieme in un contesto drammatico che ha colpito molto Kate, profondamente commossa per l’accaduto.

Kate in lacrime per la tragedia: ecco cosa ha fatto piangere la principessa

Il 27 gennaio Kate ha raggiunto a sorpresa il marito durante una cerimonia nel centro di Londra per la commemorazione degli 80 anni dalla liberazione di Auschwitz. I due coniugi hanno rappresentato la Royal Family (re Carlo era in Polonia) alla Guildhall per l’Holocaust memorial service, dove hanno incontrato diversi uomini politici e sopravvissuti ai lager nazisti.

In un primo momento avrebbe dovuto essere presente il solo Carlo, ma il Palazzo ha successivamente comunicato il desiderio di Kate di intervenire nel corso della cerimonia trasmessa dalla Bbc. In questa occasione Kate ha incontrato due sopravvissuti ai campi di concentramento già conosciuti nel 2020 per la commemorazione dei 75 anni della Shoah.

La principessa, visibilmente commossa, ha potuto così riabbracciare Yvonne Bernstein, 89 anni. Le due donne hanno chiacchierato, si sono strette le mani. Kate ha chiesto notizie sulla salute di Yvonne, che nell’ultimo anno non è stata molto bene. Incontro pieno di affetto e commozione anche con Steven Frank, altro sopravvissuto 89enne accolto con calore dalla principessa.

Alla Guildhal William ha tenuto in discorso incentrato sull’importanza di trasmettere le storie sugli orrori dell’Olocausto, una testimonianza indispensabile per tramandare il passato alle nuove generazioni. Il principe di Galles ha rivelato di aver iniziato a parlarne con George, il primogenito (11 anni). Ancora troppo presto per affrontare il discorso con Charlotte e Louis (9 e 6 anni), ma presto anche per loro arriverà il momento, ha detto il principe.