Per Michael Schumacher è tutto finito: è il momento di dirsi addio

I tifosi di Michael Schumacher restano sempre col fiato sospeso in attesa di novità riguardanti l'ex campionissimo della Formula 1. Intanto spunta un evento pronto a cambiare tutto

C’è sempre grande attenzione intorno al nome di Michael Schumacher, che ha visto completamente stravolta la propria vita nel dicembre del 2013, a causa dell’incidente avvenuto sulle nevi di Meribel.

Un vero e proprio dramma che ha cambiato l’esistenza del sette volte campione del mondo di F1, che da quel momento, dopo aver lottato per la propria vita, vive in uno stato molto particolare circondato dai medici e dall’affetto dei propri cari più stretti. In particolare i figli e soprattutto la moglie Corinna hanno alzato un autentico muro di privacy per preservare l’immagine di Schumi.

Le informazioni e gli aggiornamenti sulle sue reali condizioni dunque latitano, eppure i fan vorrebbero saperne di più sullo status attuale del Kaiser teutonico che per anni ha dominato in lungo e in largo il mondo del motorsport. Si tratta di una delle leggende più luminose della storia della Formula 1 con i sette titoli mondiali accumulati tra Benetton e soprattutto Ferrari, lì dove ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti i tifosi nostrani.

Proprio una Ferrari appartenuta al leggendario Michael torna protagonista in questi giorni, con i fan più attenti che hanno già preso nota di ciò che sta per accadere. Per gli appassionati di motori si presenta infatti un’opportunità unica: la Ferrari F355 GTS del 1996, che è appartenuta proprio a Schumacher, sarà messa all’asta da RM Sotheby’s.

Michael Schumacher, finisce all’asta la Ferrari F355 GTS: la data per l’addio

Il 4 febbraio 2025 a Parigi verrà dunque messa all’asta la Ferrari F355 GTS appartenuta a Schumi. Interni in pelle color crema, livrea Blu Le Mans e cambio manuale a sei marce per la vettura in questione che fa gola a tantissimi appassionati.

Si tratta di un’auto che era stata in dotazione proprio a Schumacher nell’aprile 1996 percorrendo fino ad ora nel complesso 47.298 km. La storia di questa mitica Ferrari è comunque articolata: è stata acquistata dall’attuale proprietario ad un’asta nel 2004, mentre l’ultimo tagliando è stato effettuato a settembre 2024.

Nel 2017 ha vinto il premio Best of Show a Spa Italia, mentre nel 2020 ha ottenuto la certificazione Ferrari classiche, andando di fatto ad incrementarne anche il puro valore collezionistico. La F355 GTS è quindi accompagnata da documentazione originale oltre che da una lettera di Monaco Motors la quale va a certificare la proprietà con anche fotografie del sette volte campione alla guida dell’auto in questione.

Si tratta di un gioiellino da collezionisti che all’asta farà sicuramente tanto parlare di se andando a riscrivere una nuova era di questa vettura passata per le mani leggendarie di Michael Schumacher.