Sinner e Alcaraz impietriti, addio definitivo al tennis: è assurdo

Il mondo del tennis è ai piedi di Jannik Sinner, stella di valore assoluto in grado col suo gioco di conquistare il cuore di milioni di fan, non solo italiani. La stella del movimento mondiale continua a stupire tutti a suon di prestazioni da campione assoluto, come quella messa in scena agli Australian Open, terzo slam vinto della sua straordinaria carriera.

In terra australiana non si è visto invece un gran Carlos Alcaraz, che vede le sue quotazioni in discesa nonostante appaia sulla carta come la giovane stella più luminosa in grado di rivaleggiare con lo stesso Sinner. L’italiano e lo spagnolo, al netto delle differenze nello stato di forma attuale, sono quindi le due stelle più luminose del panorama futuro del tennis mondiale. Entrambi però sono rimasti senza parole nell’apprendere le recenti dichiarazioni di una collega che ha vissuto un periodo molto complicato.

Il riferimento è a Simona Halep, tennista rumena che è tornata a parlare della sua complicata situazione affacciandosi al debutto del torneo casalingo di Cluj Napoca contro l’italiana Lucia Bronzetti.

Mondo del tennis senza parole: l’annuncio di Simona Halep sul ritiro

La Halep, dopo la sospensione per doping nel 2022 che ha dato una brutta mazzata alla sua carriera, sta provando a ritrovare uno stato di forma di buon livello, ma le difficoltà non mancano.

Alcuni infortuni le hanno infatti impedito di tornare a brillare e a tal proposito ha detto la sua ai microfoni del rumeno ‘Golazo’, evidenziando anche la possibilità di ritirarsi. Parole che hanno colpito tutti i grandi campioni del mondo del tennis: “Ovviamente penso al ritiro è un pensiero che mi attraversa spesso la mente. Ho una certa età e ho avuto infortuni da cui non riesce a recuperare completamente. Il ginocchio non guarisce. Ho sempre detto che il tennis non è per tutta la vita“.

A dispetto delle difficoltà la Halep in carriera ha anche vinto Wimbledon e Roland Garros ed ora sta provando pian piano a riprendere in mano la propria vita sportiva, tentando di accantonare i tanti problemi anche di natura fisica. Proprio a proposito del suo ginocchio ha inoltre aggiunto: “È una cartilagine lacerata e non è facile da gestire. Al momento non fa male, ma non ho giocato molti match ufficiali. Questo è il problema principale”.

Simona Halep riparte quindi dal WTA 250 di casa, per provare a ritrovare ritmo e sorriso.