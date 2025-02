Occhio al semaforo, ora non potrai più farlo: questo errore può costarti fino a 200 euro

Verde, giallo e rosso: sono le tre luci iconiche del semaforo, grande regolatore elettronico del ritmo della circolazione stradale. Il problema è che malgrado tutto – incluso l’esame per ottenere la patente – gli automobilisti non sempre conoscono alla perfezione il significato dei colori del semaforo. Provare (a chiedere) per credere.

Su rosso e verde no problem. Tutti – o almeno si spera – sanno a menadito che il rosso equivale a “stop” e il verde a “via libera”. Le idee cominciano invece ad annebbiarsi quando si tratta di interrogarsi sul terzo colore del semaforo. Non sono pochi – anche tra gli automobilisti non di primo pelo – a equivocare il reale significato del giallo.

C’è perfino chi accelera quando appare la lucina del giallo. E invece no: il giallo non significa “sbrigati a passare”. Piuttosto è un richiamo alla prudenza, non certo un invito a pigiare sull’acceleratore prima che scatti il rosso a calare come una sentenza sulla marcia del veicolo. Attenzione poi a questo errore, che può costare fino a 200 euro.

L’errore al semaforo che rischia di costare caro (fino a 200 euro)

Tagliamo subito la testa al toro: la luce gialla non è un invito ad accelerare prima che scatti il rosso. Vuol dare ai conducenti il tempo necessario per arrestare in tutta sicurezza la marcia del veicolo prima che si attivi la luce dello stop. Secondo il Codice della Strada si può proseguire con il semaforo giallo soltanto quando fermarsi risulta pericoloso.

Per esempio se siamo già vicini alla linea di arresto frenare all’improvviso rischia di essere pericoloso per i veicoli dietro di noi, a loro volta costretti a una frenata precipitosa. Al di fuori di questa situazione passare con il giallo equivale a passare con il rosso. Di conseguenza si rischia di essere multati e con la recente riforma del Codice della Strada le sanzioni sono state inasprite.

Per le violazioni avvenute tra le 7.00 e le 22:00 ora si rischia una multa di 167 euro, mentre nell’intervallo orario tra le 22:00 e le 7:00 la multa è ancora più elevata: 222 euro. Non solo: “saltano” anche 6 punti sulla patente di chi guida da più di 3 anni (che salgono a 12 per i neopatentati). Con il nuovo codice scattano anche le sospensioni brevi della patente.

Con l’entrata in vigore delle novità la patente sarà sospesa per 7 giorni a chi ha meno di 20 punti ma più di 10 e addirittura per 15 giorni a chi ne ha meno di 10. Il segnale insomma è chiaro: giro di vite per sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto delle regole e mettere un freno agli incidenti provocati da comportamenti imprudenti sulla strada.