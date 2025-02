Nella mia casa ho abolito i lampadari: ho trovato queste alternative e sono davvero soddisfatto

Come sostituire definitivamente i lampadari in casa: queste alternative sono decisamente di tendenza e fanno anche più luce.

L’illuminazione in casa ha un ruolo fondamentale e per tale motivo non deve essere assolutamente trascurata, magari scegliendo la prima cosa che capita sotto mano, ma dovrà essere frutto di uno studio attento e minuzioso. Ogni punto di ogni singolo ambiente dovrà essere ben illuminato, utilizzando quello che più si allinea con tutto lo stile di casa.

E proprio per creare una luce uniforme in casa che prima i lampadari sono tra i complementi di arredo che vengono scelti maggiormente. Di varie forme, dimensioni e colori, vengono installati direttamente sotto il soffitto e permettono quindi un illuminazione che arriva direttamente dall’alto. Possono essere singolo o formati da più elementi, lampadari classici o con quel tocco di modernità che li rende più di tendenza. Tuttavia, alla lunga, anche a causa della loro difficoltà nel pulirli, i lampadari sono via via passati di moda.

Lampadari, addio per sempre: queste alternative sono un’altra cosa

Le tendenze e la moda del momento tende anche ad influire su come arredare la propria casa. Rispetto ad un tempo, infatti, gli stili sono completamente cambiati e adesso si tende ad avere degli ambienti non solo più moderni e all’avanguardia, con l’introduzione degli accessori smart, ma anche decisamente più minimal. Ecco perché quegli ingombrati lampadari di una volta non vanno affatto più di moda.

Pesanti, ingombranti, difficili da pulire e complicati anche se si deve cambiare una singola lampadina, i lampadari di una volta, per quanto belli da vedere, non sono decisamente la scelta più saggia da installare in casa. Come fare quindi per illuminare gli ambienti con linee più alla moda e di tendenza? La risposta è semplicissima, basterà scegliere fra queste alternative e la casa avrà tutto un altro aspetto:

Faretti: sono decisamente una scelta molto utilizzata e che permette anche di ottenere un netto risparmio in bolletta. Si applicano in genere ad un controsoffitto di cartongesso e garantiscono un’illuminazione completa ed uniforme. Inoltre, si può anche avere la possibilità di regolare l’intensità della luce e di accenderne pochi per volta; Lampade da terra: sono sicuramente più ‘ingombranti rispetti ai faretti, ma essendo a terra possono essere spostate con estrema facilità. In questo caso, più grande sarà la lampada e maggiore sarà l’intensità della luce; Lampade da tavolo: una soluzione ideale per camere da letto e camerette. In questo caso si andranno a sfruttare comò, comodini e scrivanie per posizionare le lampade scelte e che illumineranno alla perfezione.

Insomma, per illuminare casa i lampadari non servono più e queste alternative sono decisamente più pratiche e anche più facili da pulire.