Kean di nuovo bianconero in estate, colpo da 36 milioni più bonus

Una grande prestazione di Moise Kean contro l’Inter nel recupero di campionato di serie A. L’attaccante della Fiorentina e della Nazionale ha letteralmente generato il panico nella difesa nerazzurra ed ha dimostrato di essere un giocatore di livello internazionale. Aumentano cosi i rimpianti per chi non ha creduto nei suoi confronti.

La Fiorentina si coccola Kean e a fine match Palladino ha esaltato le gesta dell’attaccante, abile non solo a segnare ma a generare autentiche difficoltà nei suoi avversari, mai capaci di limitare la sua esplosività. E ora quei 13 milioni pagati in estate per acquistarlo sembrano essere una cifra davvero benedetta, la Fiorentina si gode il capocannoniere del campionato di serie A. In futuro però il giocatore potrebbe partire, gli ultimi rumors avrebbero del clamoroso.

Le prestazioni di Kean sono sempre più convincenti ed in casa viola bisogna fare i conti con la realtà. Kean è ancora molto giovane e ha ampi margini di miglioramento, per questo alcuni top club hanno messo il giocatore nel mirino ed anche in estate potrebbe partire in caso di grosse offerte. Kean vuole dimostrare alla Juve di aver sbagliato e proprio con una maglia bianconera il calciatore potrebbe rilanciare le proprie ambizioni, anche in chiave europea.

Addio Kean, il rumors lascia i tifosi increduli

Secondo alcune indiscrezioni il ricco Newcastle gestito dal fondo PIF sarebbe pronto a presentare una grossa offerta per acquistare Moise Kean. Il giocatore ha già disputato stagioni all’estero, una convincente al PSG e una invece dove ha deluso in parte le attese in Premier League, all’Everton. Poi l’avventura deludente in maglia Juve ed adesso sempre in bianconero il calciatore potrebbe nuovamente rilanciarsi.

La Fiorentina sembra pronta a fare una mega plusvalenza in estate, il club inglese sarebbe pronto a offrire 36 milioni più bonus, un modo per sforare senza indugio il muro dei 40 milioni di euro e un affare che farebbe felici tutti. Kean ovviamente vuole valutare bene la prossima destinazione, ma in caso di qualificazione in Champions League del club inglese non avrebbe dubbi su un eventuale trasferimento.

In bianconero (stavolta però inglese) Kean ritroverebbe il connazionale Sandro Tonali, anch’egli ormai protagonista nella squadra di Eddie Howe. La Juve ripensa alla chance perduta e la Fiorentina si coccola Kean, il futuro dell’attaccante rischia però di essere fuori dalla Serie A e direttamente in Premier League.