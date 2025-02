Juve rifiutata, c’è poco da fare: se ne va all’Inter

Il mercato in vista della prossima sessione estiva potrebbe infiammarsi. Juve rifiutata a gennaio ma potrebbe andare all'Inter

La sessione invernale di calciomercato in Italia si è ormai conclusa da una manciata di giorni, con i club ora al completo e chiamati a perseguire i propri obiettivi nella seconda e decisiva fase di stagione.

Poco attiva sul mercato ma attivissima in campo è l’Inter di Simone Inzaghi, che sta provando a difendere il titolo vinto lo scorso anno, inseguendo peraltro anche il sogno Champions League. Lontanissima invece la Juventus, che ha faticato tanto sia in Serie A che nella massima competizione europea, dove sarà costretta a passare dal playoff.

Al netto delle vicende di campo i destini di bianconeri e nerazzurri potrebbero incrociarsi, seppur indirettamente, anche nella prossima sessione di trasferimenti. In estate infatti un calciatore seguito dalla Juve potrebbe diventare obiettivo dell’Inter. Il mirino è finito in casa Real Madrid, lì dove l’abbondanza offensiva regna sovrana. Sono infatti tantissimi i calciatori di alto profilo a disposizione di Ancelotti in attacco, e inevitabilmente c’è chi sta trovando meno spazio.

Il riferimento è a Endrick, attaccante brasiliano classe 2006, che ha messo a referto finora 22 presenze totali e 5 gol, ma con soli 400 minuti giocati. Perlopiù scampoli di partita per il verdeoro, che è stato accostato anche alla stessa Juventus. Come evidenziato dal collega Ekrem Konur su X, il Real Madrid ha rifiutato potenziali proposte dai bianconeri, ma anche da Villarreal, Siviglia, Getafe, West Ham e Arsenal nella finestra invernale di calciomercato per Endrick.

Calciomercato Juventus, rifiuto a gennaio per Endrick: ipotesi Inter per l’estate

Juventus rifiutata quindi per Endrick in queste settimane. Il giovane brasiliano è rimasto a Madrid, ma senza un cambio di passo le cose in estate potrebbero cambiare.

In questo quadro potrebbe andare ad inserirsi proprio l’Inter, che avrebbe bisogno di svecchiare l’attacco. Arnautovic e Correa lasceranno i nerazzurri, mentre per Taremi c’è questa seconda parte di stagione come banco di prova per definire quello che sarà il suo futuro.

Con Thuram e Lautaro come unici pilastri inamovibili, l’Inter potrebbe decidere di andare su Endrick, ex obiettivo Juve, per inserire talento e prospettiva nel reparto avanzato. I nerazzurri potrebbero infatti eventualmente proporre l’idea di un prestito al Real Madrid su un ragazzo di altissimo valore che ha bisogno inevitabilmente di giocare di più.

Il classe 2006 ha ampi margini di miglioramento e ha già fatto intravedere il suo enorme potenziale: per l’Inter rappresenterebbe un autentico jolly nello scacchiere di Inzaghi.