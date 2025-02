Ritiro Tamberi, l’annuncio anticipa tutto: nessuno se lo aspettava

Fari puntati su Gianmarco Tamberi che a 32 anni inizia a riflettere su tutto il suo straordinario percorso nel mondo dell’atletica. L’altista azzurro riponeva enorme fiducia in un 2024 che con i Giochi Olimpici di Parigi avrebbe dovuto portare la sua carriera a toccare ancora una volta vette altissime. Eppure qualcosa non è andato per il verso giusto.

La vittoria nei campionati Europei di Roma dello scorso anno aveva illuso, facendo accarezzare a Gimbo il sogno Olimpiadi, eppure proprio in terra parigina si è consumata una enorme delusione che ha rimesso in discussione anche il futuro del classe 1992. Tamberi arrivava a Parigi da portabandiera azzurro ma nella cerimonia d’apertura ha perso la fede, lasciando quasi intuire che l’estate olimpica non sarebbe stata esattamente la sua.

Le cose infatti ai Giochi non sono andate per il verso giusto, con le coliche renali che ne hanno condizionato l’intero percorso. Dalle faticose qualificazioni fino ad una finale persa che ha portato il sogno ad infrangersi in maniera fragorosa. Un ko pesante da digerire a livello mentale per un campione che sperava di mettere una nuova ciliegina sulla torta di una carriera stellare.

Il destino avverso ha però rimescolato la situazione, ponendo ora dubbi anche sul domani dello stesso Tamberi che ha iniziato una lunga riflessione che mette anche in allarme i fan, che sperano di vederlo in scena ancora a lungo.

Tamberi spaventa i tifosi: spunta una storia che fa pensare al ritiro

L’ipotesi ritiro di Tamberi inizia però ad aleggiare e spaventare i fan. Lo stesso Gimbo nella serata del 22 gennaio ha pubblicato una storia Instagram enigmatica con una frase piuttosto preoccupante: “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione…”.

Sfondo nero e scritta bianca per un’affermazione che inevitabilmente sui social è stata immediatamente associata all’ipotesi di un ritiro che avrebbe del clamoroso. Ciononostante dalla settimana seguente Tamberi ha iniziato a pubblicare una serie di post su Instagram attraverso i quali sta ripercorrendo tappa per tappa la sua intera carriera. Anno per anno l’altista azzurro ha postato foto con lunghissime descrizioni di quelle che sono state le fasi della sua vita sportiva, tra picchi altissimi ed anche qualche momento buio.

‘Vogue’ evidenzia anche come potrebbe essere persino una strategia social per comunicare in conclusione che la sua tappa finale potrebbe essere rappresentata dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Nulla di certo ma ciò che è chiaro è che Tamberi vive una fase particolare della sua carriera, e il ritiro non è poi così impensabile.