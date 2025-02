Arriva Diego Costa, colpo a zero: firma per la Champions

Il calciomercato invernale si è esaurito nei giorni scorsi nei maggiori campionati europei, andando a rimescolare le carte negli assetti di diverse squadre. La struttura delle rose in svariati casi è cambiata in maniera importante, con alcuni nuovi innesti di spessore subito decisivi.

Basti pensare all’enorme impatto avuto a Torino da Kolo Muani, che ha messo a referto ben 5 gol in tre partite di Serie A con i bianconeri, risultando decisivo anche contro il Como con un’altra doppietta di rilievo. Al Milan Joao Felix si è presentato subito con un gol in Coppa Italia, mentre per Kvaratskhelia a Parigi è arrivato il primo sussulto dopo qualche polemica iniziale. Tantissimi i nomi di giocatori, anche importanti, che hanno cambiato maglia tra gennaio e inizio febbraio, andando così ad affrontare nuove avventure.

Con la sessione invernale ormai andata in porto c’è quindi un solo tipo di calciomercato ancora aperto ed in grado di fornire risorse a chi ha bisogno. Il riferimento è alla folta lista di calciatori svincolati, utili per puntellare le rose di alcuni club che hanno necessità soprattutto di elementi di esperienza. Con Sergio Ramos recentemente finito in Messico il focus è tornato sui giocatori acquistabili a costo zero tra i quali spicca un attaccante di valore come Diego Costa.

Classe 1988 spagnolo di origini brasiliane, l’ex Atletico Madrid ha vissuto la sua ultima esperienza con la maglia del Gremio chiudendo un’annata da 26 presenze e 8 gol totali considerando tutte le competizioni disputate con la compagine di Porto Alegre.

Calciomercato, Diego Costa colpo a zero: tra Celta Vigo e Rayo Vallecano

Il ritorno in Brasile non è stato del tutto entusiasmante per Diego Costa che anche con Botafogo e Atletico Mineiro negli ultimi anni non ha mai ritrovato il ritmo dei tempi migliori in termini di gol. Nel mezzo anche la sua ultima esperienza europea col Wolverhampton nell’annata 2022/23 conclusa con un solo centro in 25 apparizioni.

Numeri poco entusiasmanti per un attaccante di spessore, forte fisicamente e di grande garra, capace negli anni migliori tra Atletico Madrid e Chelsea di essere decisivo in contesti importanti.

La missione rilancio è però alla portata, e a 36 anni sembra avere ancora fame. Il ritorno in Spagna potrebbe essere la soluzione migliore con il Celta che vorrebbe mettere al centro dell’attacco. L’altra soluzione ispanica potrebbe invece portarlo di nuovo a Madrid, ma stavolta col Rayo Vallecano, piccolo club capitolino che al momento è sesto in Liga ed in lotta quindi per un piazzamento europeo. L’innesto di un bomber d’esperienza come Costa potrebbe quindi essere il movimento giusto per puntellare una squadra ambiziosa.