Ho ereditato dalla nonna questo trucco: da quando uso così il rosmarino è tutta un’altra storia

Il rosmarino è una pianta aromatica ed è molto apprezzata sia in cucina che per le sue proprietà medicinali. Ha un profumo intenso e un sapore pungente e leggermente amaro. È noto per essere una pianta molto resistente, che cresce bene in terreni ben drenati e soleggiati, tipici delle regioni mediterranee.

In cucina, viene usato per insaporire carne, pesce, verdure, pane (come la focaccia), e in salse o oli aromatici. In fitoterapia, il rosmarino è noto per le sue proprietà digestive, antiossidanti, antisettiche e tonificanti. Infine, è molto apprezzato anche nel campo della cosmesi, in quanto il suo olio essenziale è usato in prodotti per capelli e pelle. Insomma, una pianta aromatica dalle molteplici proprietà e che tutti dovrebbero prendere l’abitudine di avere in casa.

Usa il rosmarino in questo modo: l’antichissimo trucco della nonna che profuma ed igienizza

Esattamente come capita per altri ingredienti che abbiamo in casa, anche il rosmarino ha degli utilizzi alternativi che non tutti conoscono e che permettono di sfruttare al massimo le sue incredibili proprietà. Uno in particolare, è noto alle nonne, che usavano questa pianta aromatica per profumare e igienizzare casa e non solo. Tutto sta nel mettere un rametto di rosmarino nel forno ed aspettare che avvenga la ‘magia’.

I cattivi odori sono tra i problemi più comuni in casa e che spesso dipendono da tutta una serie di fattori. Quelli più ‘fastidiosi’ sono quelli che provengono dalla cucina e che sono causati da ciò che cuciniamo. Ed è quei che entra in gioco il rametto di rosmarino, in quanto grazie alle sue proprietà riesce a neutralizzare in pochi minuti tutti gli odori poco gradevoli che si sentono in giro. Per metterlo in pratica basterà mettere un rametto di rosmarino nel forno preriscaldato a 150°, posizionarlo su una teglia rivestita di carta forno e lasciarlo all’interno per circa 15 minuti.

Passato il tempo, aprire lo sportello del forno e aspettare che lentamente l’aroma della pianta si espanda in cucina e nel resto della casa. Ma non finisce di certo qua, perché usando sempre il rosmarino e lasciandolo bollire in acqua, si otterrà un infuso perfetto per lavare pavimenti e superfici. Se invece andremo a mettere degli aghetti direttamente in un sacchetto di stoffa, avremo ottenuto un profumatore naturale per armadi e cassetti. In conclusione, avere del rosmarino in casa può svoltare davvero la giornata.