Napoli ‘tradito’, Conte in un’altra big: cambia la corsa scudetto

La corsa scudetto in Serie A si fa sempre più intrigante con Napoli e Inter protagoniste di un testa a testa tutto da vivere, il tutto con l’Atalanta che spinge da dietro come terza incomoda.

Una battaglia a distanza senza esclusione di colpi, che sta entusiasmando tifosi ed addetti ai lavori. La sfida tra Antonio Conte e il suo passato da allenatore è infatti intrigante, e lo stesso tecnico azzurro continua ad essere a modo suo grande protagonista. La conclusione amara dell’ultima sessione di calciomercato ha portato ad inevitabili riflessioni sulla rosa partenopea, con lo stesso Conte che nelle ultime conferenze stampa ha detto la sua in modo piuttosto chiaro.

Al netto di un pizzico di preoccupazione crescente per quello che potrà essere il futuro dell’allenatore salentino nel progetto Napoli, un ulteriore chiarimento è arrivato in sede di presentazione della sfida di questa sera contro l’Udinese: “Io non sono arrabbiato ma felice per ciò che sto sviluppando con i ragazzi e qui vengo contento perché i ragazzi mi daranno l’anima. Sono qui per costruire qualcosa di solido che duri nel futuro”.

Pensiero netto ed evidente quello di Conte che però nelle scorse ore è stato anche associato ad un’altra compagine di Serie A per il futuro.

Calciomercato Napoli, Conte e le sirene della Roma: la scelta è già fatta

L’apporto di Antonio Conte al Napoli è stato finora fondamentale per la costruzione di una squadra in grado di lottare per il titolo dopo una stagione altamente deludente come quella dello scorso anno.

Il tecnico salentino è dunque l’autentico top player della squadra e i tifosi sperano di averlo in azzurro ancora a lungo. Proprio del destino di Conte ha parlato il collega Antonio Corbo su ‘La Repubblica’: “È il nuovo Conte che parla in conferenza stampa. Il mister passa dalla amarezza di lottare con un Kvaratskhelia non sostituito alla voglia di costruire un diverso Progetto Napoli. Leggendo, i tifosi saranno più ottimisti”.

Evidente quindi come secondo il giornalista Conte pensi al di là della fine di questo campionato provando a costruire un progetto vincente sul medio periodo. Rassicurazioni importanti soprattutto dopo un mercato titubante e le recenti voci su un eventuale futuro alla Roma.

Proprio a proposito di Conte in giallorosso Corbo ha sottolineato: “Da escludere quindi che possa andar via, meno che mai rispondere alle sirene della Roma, è già immerso nel programma”. La strada del tecnico salentino è dunque legata a quella del Napoli, con buona pace delle dirette rivali.