Presto le scrivanie scompariranno da casa: sono queste le idee che prenderanno il loro posto

La scrivania è uno tra gli elementi che in casa non può di certo mancare e che è ritornata particolarmente utile nei lunghi periodi di lockdown, dove tra didattica a distanza e smart working era necessario utilizzare il pc per restare al passo con il mondo. Inoltre, sono un elemento fondamentale in ogni cameretta e soprattutto in ogni studio.

Di scrivanie esistono tantissime tipologie e che si adattano a tutte le esigenze e ad ogni tipo di arredamento. Ci sono quelle classiche da ufficio, molto grandi e comode, poi ci sono le più comuni da cameretta, in cui le dimensioni sono leggermente inferiori magari dotate anche di una piccola cassettiera per ottenere dello spazio extra. Tutte capaci di integrarsi perfettamente all’ambiente senza contrastare con gli elementi già presenti in casa.

Le classiche scrivanie sono ormai fuori moda: le idee di tendenza sono queste

Ovviamente, quando si tratta di arredamento sappiamo benissimo che anche questo andrà a seguire quella che è la moda del momento, ma soprattutto si andrà ad adattare a spazi sempre più minimal e ristretti. Ecco perché, in un futuro non proprio lontano, le classiche scrivanie potrebbero essere sostituite con idee decisamente più pratiche e funzionali, ma soprattutto salvaspazio.

Rispetto ad un tempo, dove le case avevano ambienti molto grandi e spaziosi, adesso, anche a causa dei prezzi, si acquistano case sempre più piccole e dove non sarà possibile esagerare con le dimensioni e la quantità di mobili. Per questo, ciò che non è davvero indispensabile verrà via via accantonato. Ed è proprio quello che a breve potrebbe accadere alla classica scrivania. Infatti, non è improbabile che venga sostituita con delle idee che permettono di ottimizzare gli spazi e di sfruttare ciò che già come punto d’appoggio.

Una delle idee potrebbe essere quella di scrivanie a scomparsa o a ribalta. Si tratta di vere strutture, che però quando non vengono utilizzate scompaiono del tutto, permettendo così di avere un maggiore spazio in casa. Anche l’idea di sfruttare delle mensole come scrivania potrebbe essere tra le nuove tendenze. Una mensola più larga rispetto alle altre, che permetterà sia di lavorare, sia di diventare un piano d’appoggio per altro. Infine, si potrebbe optare per dei semplici tavoli, magari più moderni e dotati anche di prese USB, che si adattano alla perfezione anche in cucina o in salotto.