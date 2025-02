Quanto spendono in media in un anno gli uomini dal barbiere? La risposta è incredibile

Prendersi cura di se stessi è senza dubbio una cosa molto importante. Mantere un aspetto di se, sempre sistemato e ben in ordine è sicuramente un fattore determinate, soprattutto perché è proprio come siamo che si andrà a notare di primo impatto. Quindi non solo il modo di vestire dovrà essere curato, ma anche i capelli dovranno essere ben in ordine.

E se un tempo si diceva prettamente che la vanità era solo ed esclusivamente un aspetto della donna, con il passare del tempo e con le nuove generazioni le cose sono nettamente cambiate. Oggi, in modo particolare, c’è anche l’uomo che ama prendersi molto cura del suo aspetto e non solo nei vestiti che indossa. Sono sempre di più gli uomini che decidono di sottoporsi a veri e propri trattamenti di bellezza e recarsi dal barbiere con una frequenza decisamente maggiore rispetto ai tempi passati.

Quanto spendono dal barbiere gli uomini ogni anno? La cifra è da non credere

Se un tempo erano le donne a recarsi periodicamente dal parrucchiere per rifare la tinta o per sistemarsi semplicemente un taglio ormai cresciuto, adesso anche gli uomini amano dedicarsi del tempo. Il barbiere non è più un semplice luogo dove spuntare i capelli o rasare la barba, ma si è trasformato in un vero luogo di bellezza, dove si eseguiranno trattamenti di ogni genere.

Ma quanto costa tutto questo, ma soprattutto, quanto spendono in media gli uomini dal barbiere in un anno? Ovviamente la risposta non è un’assoluta certezza, soprattutto perché ci sono diversi fattori da considerare. Il prezzo, infatti, cambia sia in base alla regione e soprattutto in base al tipo di trattamento a cui ci si sottopone, ma facendo una stima generale esce fuori una bella cifra.

Calcolando che gli uomini vanno dal barbiere con una frequenza mensile di almeno 2 volte e che il costo di un taglio medio si aggira intorno ai 30 euro, il costo in un anno è di circa 720 euro. Una cifra sicuramente considerevole e che può anche aumentare, soprattutto se si cercano trattamento speciali per barba e capelli. Insomma, è proprio il caso di dire che attualmente, anche gli uomini non badano a spese quando si tratta di prendersi cura del proprio aspetto.