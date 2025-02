Allenatore in lacrime: big di Serie A in lutto

Un’altra zampata vincente di Santiago Gimenez su assist di Leao ha deciso la sfida interna del Milan contro il Verona. Vittoria fondamentale per i rossoneri che mettono altro fieno in cascina in vista di questa seconda e decisiva parte di stagione.

Subito fondamentale il nuovo arrivato dal Feyenoord, al secondo gol di fila in Serie A. Un successo che lascia comunque un pizzico di amaro in bocca per lo stesso Sergio Conceiçao che non ha potuto vivere a pieno la gioia dei tre punti maturati sabato sera a San Siro. Il tecnico portoghese è stato infatti colpito da un grave lutto che lo ha inevitabilmente scosso, portandolo a non presenziare ai microfoni della stampa nel post partita contro gli scaligeri.

È quindi stato Zlatan Ibrahimovic a spiegare le mancate interviste del dopopartita di Conceiçao colpito dalla morte dell’ex presidente del Porto, Pinto Da Costa. Si è trattato di un’emozione forte che ha quindi portato all’assenza dell’attuale allenatore del Milan, rimpiazzato appunto dal dirigente svedese.

Milan, lutto per Conceiçao: Ibrahimovic ha spiegato tutto

Ibrahimovic, senior advisor del Milan, ha quindi spiegato nel dettaglio la situazione ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Conceicao è molto emozionato per la morte dell’ex presidente del Porto. Era un papà per lui, quindi sono venuto qui io a parlare”.

Pinto da Costa è morto il 15 febbraio a Oporto a 87 anni, e Conceiçao gli era molto legato: un rapporto tanto forte da spingere l’attuale tecnico rossonero a saltare gli impegni post partita. Un lutto terribile per tutto l’universo legato allo storico club lusitano che perde una figura di spicco e che è stata di enorme riferimento nel corso degli anni per tifosi e addetti ai lavori.

Nel post Milan-Verona ci ha quindi pensato Ibra ad analizzare la serata dicendo la sua anche sull’impatto devastante di Gimenez: “Mi aspettavo questo impatto. I palloni arrivano in area con questa squadra devi essere pronto a fare gol. Per uno straniero non è facile arrivare e giocare in Italia, dobbiamo essere anche noi bravi ad aiutarlo. La vittoria di stasera è importante. Abbiamo dominato, loro sono venuti qui per difendere. Se fai gol all’inizio si apre la partita e cambia tutto”.

Un successo quindi pesantissimo per il Milan che continua la propria striscia positiva di risultati in campionato, ma che lo stesso Conceiçao non è purtroppo riuscito a godersi fino in fondo.