Addio per sempre all’insonnia, il trucco per dormire in 2 minuti: che svolta

Esiste un metodo davvero sorprendente in grado a aiutare a prendere sonno in appena due minuti. Ecco come funziona.

Tra i più comuni disturbi del sonno va annoverata l’insonnia. A condizionare in negativo la qualità del riposo e il benessere psico-fisico della persona possono esserci molteplici fattori (stress, ansia, cattive abitudini alimentari e del sonno, per non parlare dello smodato consumo di alcol e caffeina).

Un sonno di cattiva qualità non solo produce stanchezza cronica: penalizza anche la capacità di concentrarsi. Anche memoria e concentrazione risultano pregiudicate dalla mancanza di sonno. Di conseguenza la persona affetta da insonnia diventa maggiormente irritabile e fatica ad affrontare in maniera lucida le incombenze giornaliere.

Si tratta di un problema sottovalutato. Eppure nel nostro Paese un adulto su quattro è affetto da insonnia cronica o transitoria e sono soprattutto le donne a soffrirne (6 su 10). Secondo recenti stime c’è anche un 20% di giovani e giovanissimi che fatica ad addormentarsi. Un aiuto contro l’insonnia può venire da una tecnica militare pensata per aiutare i soldati a prendere sonno in meno di 2 minuti, anche in condizioni estreme.

Insonnia, il trucco per addormentarsi in 2 minuti

Per combattere l’insonnia sono stati proposti diversi metodi. Ultimamente, complici i social network, è riaffiorato l’interesse per la tecnica illustrata da Lloyd Bud Winter nel libro ‘Relax and Win: Championship Performance In Anyway You Do’ (1981). Questo metodo prende le mosse da un problema sorto nell’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale, quando lo stress e la carenza di sonno incidevano pesantemente sulle performance dei piloti da caccia, autori di errori fatali in missioni di fondamentale importanza.

La United States Navy Preflight School elaborò così questo metodo per addormentarsi in meno di 2 minuti, in qualunque situazione. La tecnica rilanciata da Winter prevede quattro passaggi chiave da praticare progressivamente fino a raggiungere un perfetto stato di relax. Il primo step consiste nel rilassamento dei muscoli facciali per levare la tensione da viso, lingua, mascella, zigomi e fronte, senza dimenticare i sei muscoli che circondano le orbite.

Dopodiché bisognerà rilasciare la tensione delle spalle e delle braccia. Prima le spalle e poi le braccia devono essere lasciate cadere il più in basso possibile. Successivamente (terzo passaggio) sarà necessario controllare la respirazione, inspirando ed espirando profondamente. In questo modo daremo modo al torace di rilassarsi. Al tempo stesso, la stessa tecnica di rilassamento va applicata alle gambe (prima una, poi l’altra).

Infine l’ultimo passaggio: svuotare la mente per dieci secondi immaginando una di queste tre scene:

Galleggiare in canoa in mezzo a un lago sereno, con il cielo azzurro sopra. Rannicchiarsi su un’amaca di velluto nero all’interno di una stanza totalmente immersa nel buio. Ripetere a sé stessi la frase “non pensare, non pensare, non pensare” per una decina di secondi.

Un’avvertenza: questa non è una tecnica magica o una soluzione definitiva per tutti al problema dell’insonnia. Resta essenziale per migliorare la qualità del sonno l’adozione di stili di vita sani (è la cosiddetta igiene del sonno: coricarsi a orari regolari senza guardare schermi prima di andare a letto, ridurre il consumo di caffeina, ecc.). Quando l’insonnia è grave e persistente poi sarà assolutamente necessario consultare un medico esperto nella salute del sonno.