Con 30 mila euro compri un gioiello di oltre 100 mq, è vicinissimo alla Capitale: come fare

Non è un momento particolarmente felice per le tasche degli italiani. Non bastano il carovita e le bollette del gas tornate a far allarmare. Anche gli stipendi crescono meno che in Europa. Una recente ricerca degli economisti di Unicredit ha messo in luce che tra il quarto semestre 2019 e quello del 2023 le remunerazioni in Italia sono scese più che negli altri Paesi dell’Eurozona.

In termini di salari reali – al netto cioè dell’inflazione – parliamo di un -8% contro il circa 3% di perdita media a livello europeo. Nulla di cui stupirsi allora se negli ultimi anni, come emerge dai dati rilevati dall’Osservatorio Mensile Findomestic (Gruppo Bnp Paribas), quasi 3 italiani su 10 si sono visti costretti a chiedere aiuto economico ai propri familiari.

Sono aumentati anche i prezzi delle case. Secondo il portale Idealista gli incrementi sono nell’ordine del 2,2%. Un aumento considerevole per i prezzi del mattone. Anche nelle grandi città europee acquistare casa è proibitivo. Ogni tanto però spuntano fuori offerte come quella che permette di acquistare oltre 100 mq di casa a 30 mila euro, a un passo dalla Capitale.

Opportunità unica: case da oltre 100 mq a 30 mila euro, vicino alla Capitale

Se Roma piange, Madrid non ride. Anche nella capitale spagnola i prezzi delle case sono alle stelle: abbiamo superato già i 4.700 euro al metro quadro. Ma nei comuni vicini alla città iberica più importante le cose vanno diversamente, con prezzi alla portata di (quasi) tutte le tasche. Come a Guadalajara, sul versante occidentale della catena montuosa dell’Altomira.

Qui, a un’ora e mezza da Madrid, i prezzi delle case possono a arrivare anche a 30 mila euro al metro quadro. È il caso di Albalate de Zorita, cittadina di Guadalajara dove ci sono offerte molto convenienti per case in buono stato. Albalate de Zorita è la località è la più economica della provincia, almeno per quanto riguarda il prezzo del mattone.

Da Albalate de Zorita (che ha una popolazione di 1.146 abitanti) in un’ora e mezza si può raggiungere Madrid e secondo i dati più recenti forniti dal portale immobiliare Idealista, risalenti a gennaio 2025, il prezzo medio delle abitazioni nella provincia di Guadalajara si attesta intorno ai 1.203 euro al metro quadro, con una variazione annua del +3,6%.

Oltre ad Albalate de Zorita (973 euro/mq), i comuni più economici sono Uceda (1.138 euro/mq, Trijueque (1.196 euro/mq), Villanueva de la Torre (1.270 euro/mq) e Torrejón del Rey (1.302 euro/mq). Nel caso di Albalate de Zorita è possibile trovare case di oltre 100 mq per 30 mila euro.

Per chi ama le bellezze naturali il territorio di questa località, immerso in paesaggi montani ricoperti da pinete e bagnati da innumerevoli ruscelli, può davvero rappresentare un’opportunità unica.