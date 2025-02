Svolta Netflix, da oggi niente più streaming: addio del tutto inaspettato!

È ufficiale: niente da fare per una delle funzioni più note di Netflix. Questo almeno per alcuni utenti, per i quali l’addio è arrivato in maniera del tutto imprevista e ha il sapore di una beffa. Correva infatti voce che l’applicazione di Apple TV si sarebbe finalmente integrata con Netflix, a tutto vantaggio in termini di usabilità televisiva.

Netflix infatti è praticamente integrata dappertutto, anche quando si acquistano nuovi apparecchi tv o dispositivi Android con connessione incorporata, dove tutto è già preinstallato. È indubbiamente vantaggioso per l’utenza avere un sistema già pronto e variegato, con una serie di opzioni disponibili.

Questo in particolar modo per gli utenti poco inclini a usare la tecnologia che in questa maniera hanno la possibilità di visualizzare direttamente in contenuti, senza necessità di fare attivazioni particolari. Le cose sembravano promettere bene, ma hanno preso una piega diversa: l’integrazione di Netflix su Apple TV non ci sarà, ecco cosa è successo.

Netflix, è confermato: niente più streaming per questi utenti

La notizia era giunta direttamente dagli USA: gli utenti oltreoceano si erano accorti della presenza di contenuti sulla piattaforma nel momento in cui era apparsa la scritta “Continua a guardare” sulla Apple TV. Ma le speranze di un’integrazione sono svanite nel momento in cui si è scoperto che, al contrario, per Netflix non ci sarà alcuna integrazione all’interno dell’applicazione.

Gli utenti non si erano ingannati. Il punto che è che si trattava semplicemente di un bug. Apple TV sta effettivamente introducendo nuove funzionalità. Ma non riguardano Netflix. Pertanto la conclusione è una soltanto e soltanto una: quanto visto in realtà è stato solamente il frutto di un errore. La conferma ufficiale è arrivata da un portavoce di Netflix.

La dichiarazione del colosso dello streaming non lascia dubbi di sorta: la funzione “Continua a guardare” è stata introdotta erroneamente e pertanto si procederà ad annullarla, La questione tra Netflix e Apple è piuttosto intricata. L’azienda di Scotts Valley è una delle poche piattaforme streaming che non offre l’integrazione con la Apple TV.

Il motivo è semplice: i vertici aziendali puntano a far gestire le ricerche dall’utenza e, ovviamente, a far direttamente passare il tutto attraverso Netflix. La strada alternativa battuta da Netflix è chiara: evitare direttamente la connessione. Apple TV riesce a tracciare i contenuti di Apple TV, Disney+, Amazon Prime Video e altri servizi, ma le due piattaforme rimangono separate.

Sostanzialmente è l’utenza a gestire tutto attraverso il sistema madre. Netflix non ha mai guardato con favore all’integrazione è ha deciso di non mutare linea continuando sostanzialmente per la sua strada. Nulla da fare per gli utenti che si erano illusi al pensiero di un possibile cambio di rotta. All’orizzonte, almeno per il momento, non si profila alcun cambiamento.