Allegri-Milan, la conferma è arrivata: scelto anche il nuovo ds

Stagione altamente deludente per il Milan che già una volta ha cambiato allenatore. Per il futuro aleggia di nuovo il nome di Allegri

Il Milan crolla ancora e non riesce a rialzare la testa dopo la debacle di Champions contro il Feyenoord. Risultato negativo anche in campionato sul campo del Torino, con un ko per 2-1 che rimette ancora in discussioni futuro e ambizioni del Diavolo.

L’uomo al centro delle critiche è senza dubbio Sergio Conceiçao, condottiero di una squadra che fatica a fare risultato con continuità. Anche nella trasferta contro i granata non sono mancati episodi chiave in senso negativo, che sintetizzano bene il momento del gruppo: dal rigore sbagliato di Pulisic all’erroraccio in combo tra Maignan e Thiaw.

Dopo l’ennesima debacle che appesantisce ulteriormente classifica e umori della piazza appare inevitabile iniziare a tirare le somme sull’operato di Conceiçao. L’allenatore portoghese in 15 partite da allenatore del Milan ha messo a referto 8 vittorie, 3 pareggi e ben 4 ko contando nel complesso il trionfo in Supercoppa ma anche la cocente eliminazione Champions.

La stessa distanza dal quarto posto resta un tema, al netto della gara di recupero contro il Bologna. Al termine della gara di Torino

c’è stato un summit tra Conceiçao e i dirigenti per analizzare la sconfitta e il momento negativo. La fiducia nel tecnico resta, ma i tifosi iniziano a spazientirsi e riemerge persino il nome di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, disastro Conceiçao: “Serve Massimiliano Allegri”

In caso di addio a Conceiçao una fetta di tifosi milanisti vorrebbe quindi il ritorno a San Siro di Max Allegri, ancora senza panchina dopo la seconda esperienza non esaltante alla Juventus.

Su X in molti hanno invocato il nome dell’ex bianconero, affiancandolo anche ad un nuovo ds:

Quello che serve al Milan:

Paolo Maldini direttore sportivo

Massimiliano Allegri allenatore

🔴⚫ — smokingbianco (@smokingbianco4) February 22, 2025

Spiace per Conceiçao ma l’anno prossimo l’allenatore del Milan deve chiamarsi Massimiliano Allegri. Giocheremo male ma almeno non si fanno figuracce, senza considerare che è l’unico sul mercato in grado di gestire un gruppo come questo — John Davies 🔴⚫ #SempreMilan (@JohnDaviesTS) February 22, 2025

Il #Milan per risorgere ha una sola possibilità: non arrivare in Europa e prendere #Allegri a fine stagione per giocarsi il campionato il prossimo anno.#TorinoMilan — VASSOIO BIANCONERO (@Ale1010Lele) February 22, 2025

Questo Milan con Max Allegri allenatore avrebbe vinto tutto. — Jjuli🦅 (@jjuli_24) February 22, 2025

Io proverei Allegri che é meglio di Conceicao.. — Alex84 (@Alex8432356640) February 22, 2025

Rivoluzione profonda quindi per il Milan nella mente dei tifosi, che non solo vorrebbero la concretezza in termini di risultati di un uomo come Allegri, ma gradirebbero anche una nuova figura come direttore sportivo. In questo senso i fan rossoneri fanno emergere i profili di Tare e Maldini.