Lacrime per Francesco Totti, rivelazione improvvisa: tifosi di Serie A gelati

Quando parliamo dell’ex capitano della Roma Francesco Totti fioccano i ricordi e ci sono sempre davvero tanti bei ricordi. Un calciatore che ha scritto la storia non solo del club giallorosso ma di tutta Italia ed è uno dei giocatori che ha fatto parte della storica avventura con l’Italia di Marcello Lippi nel 2006.

In quell’occasione Totti non arrivò benissimo fisicamente ma nonostante ciò mostrò sprazzi del suo talento e riusci’ cosi ad essere decisivo. La carriera di Totti è stata unica ed uno dei motivi è legata al fatto che il calciatore è sempre stato legato alla maglia della Roma. Negli anni sono spuntati vari retroscena riguardo l’ex capitano giallorosso, rumors di mercato poi non andati a buon fine.

Lo stesso giocatore ha raccontato di un’offerta rifiutata del Real Madrid, e anche in Italia Silvio Berlusconi fece di tutto per portarlo a Milano, tra le fila del Milan. Sempre no e invece Totti è rimasto sempre nella Capitale; le cose potevano andare diversamente e anzi negli ultimi giorni si è creato un vero caos attorno all’ex calciatore. C’è stato uno scontro a distanza tra l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti e Rosella Sensi, figlio dell’indimenticato patron della Roma. Le sue dichiarazioni hanno fatto davvero grande rumore, ecco cosa è successo.

Francesco Totti, il botta e risposta lascia davvero increduli

Si è creato un vero rebus tra chi dà ragione a uno e chi invece all’altro. L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato in un’intervista online al microfono del Corriera della Sera ed ha svelato: “Ricordo che la proprietà della Roma era piena di debiti e il presidente era disperato e arrivò cosi ad offrirmi Totti. Arrivò piangendo. Magari Francesco avrebbe rifiutato ma anche noi dell’Inter lasciammo evitare”. Dichiarazioni shock e che spiazzano gli addetti ai lavori.

Nessuno aveva mai sentito parlare di Totti all’Inter e alcuni hanno messo in dubbio le parole del patron. Tra questi c’è la figlia dell’ex presidente della Roma di allora, ovvero Rosella Sensi, storica dirigente del club giallorosso che ha risposto cosi all’intervista, mediante un chiaro post sui proprio social:

“Sono rimasta delusa di leggere le parole di Massimo Moratti in cui parla di una Roma disperata che aveva offerto Totti all’Inter. Mio padre non ha mai pensato di vendere Francesco a nessun club, basterebbe chiedere al presidente e amico del Real Madrid Florentino Perez che subito capi’ come non c’era possibilità”, la chiosa della donna e il mistero prosegue fino alla fine.