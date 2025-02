Jorginho gratis in Serie A, sgarbo al Napoli: se ne va ai nerazzurri

Dopo una lunga esperienza all'estero Jorginho potrebbe anche fare ritorno in Serie A. L'ex napoletano può finire in nerazzurro

A 33 anni la carriera di Jorginho potrebbe essere arrivata ad un nuovo punto di svolta. Il regista italo-brasiliano dall’estate 2018 gioca in Premier League, lì dove ha vissuto una fase brillante della sua vita calcistica. Le cose però al termine dell’attuale stagione potrebbero cambiare.

L’ex centrocampista del Napoli, che sotto la guida di Sarri ha raggiunti livelli impressionanti, potrebbe vedere presto esaurirsi il proprio percorso in Inghilterra. In Premier il classe 1991 è riuscito a conquistare i cuori soprattutto dei tifosi del Chelsea, realtà scelta per proseguire la sua carriera dopo l’addio all’Italia e al Napoli.

Con i ‘Blues’, dove ha raccolto 213 presenze con ben 29 gol e 8 assist, ha lasciato un segno importante prima di sposare la causa di un’altra compagine londinese a partire dal gennaio 2023. Da quel momento Jorginho è infatti un calciatore dell’Arsenal in un ambiente in cui ha vissuto alti e bassi. Soprattutto quest’anno le cose per l’ex Napoli e Verona non stanno andando come previsto.

Dal punto di vista della squadra le soddisfazioni non mancano, con i ‘Gunners’ che sono secondi, eppure da quello strettamente personale Jorginho non sta riuscendo a trovare continuità. Tantissima panchina per il classe 1991 che ha messo a referto finora 22 presenze totali, ma considerando tutte le competizioni, con un gol per circa 1131 minuti. Troppo poco per i suoi standard di impiego, e con la situazione contrattuale tutta da definire appare inevitabile pensare ad un eventuale futuro altrove.

Calciomercato, Jorginho può tornare a zero in Serie A: incastro con l’Atalanta

Il contratto di Jorginho ha scadenza prevista per l’estate 2025, seppur con un’opzione di rinnovo annuale. Proprio questa opzione non è stata ancora esercitata, e di questo passo non va escluso un addio all’Arsenal a costo zero.

È proprio in questo contesto che potrebbe andare ad inserirsi l’ipotesi di un ritorno in Serie A per l’ex Napoli, che potrebbe far gola ad un paio di squadre. L’esperienza internazionale e la sua qualità tecnica farebbero comodo a molte. In caso di trasferimento a zero ecco che la Lazio potrebbe farsi avanti.

L’ipotesi più suggestiva potrebbe però portare ai colori nerazzurri dell‘Atalanta che in estate cambierà ancora parte del suo assetto. Qualora arrivasse una proposta irrinunciabile per Ederson i bergamaschi potrebbero anche pensare di sostituirlo proprio con Jorginho che porterebbe in dote la giusta esperienza per affrontare anche un’altra potenziale avventura in Champions League.