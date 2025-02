Tegola pesante nel campionato italiano: capitano ko, rottura del crociato

Brutte notizie per i tifosi che perderanno il proprio capitano per ben nove mesi. Arriva la rottura del crociato

Mentre la Serie A maschile si avvia ad una fase decisiva del campionato con la sfida scudetto tra Napoli e Inter che si giocherà sabato al Maradona alle ore 18, i tifosi sono in ansia per l’infortunio pesante occorso alla capitana di una selezione femminile di una società importante.

Tegola pesantissima per la Freedom Woman FC, che perde per lungo tempo Flavia Devoto, calciatrice infortunatasi a margine della sfida di Serie B contro il Verona dello scorso 16 febbraio. Nella gara contro l’Hellas era arrivato un successo di misura fondamentale maturato ad inizio ripresa grazie alla rete al 57′ di Semanova che di testa regala tre punti dal peso specifico importantissimo.

Eppure la nota stonata arriva proprio con l’infortunio della capitana costretta ad uscire in barella e trasportata successivamente in ospedale vista la gravità del problema. Un finale di gara complesso alla luce dell’assenza della Devoto che ha lasciato inevitabilmente la sua squadra in dieci.

In queste ore sono quindi arrivate novità importanti dopo la risonanza magnetica ed a successivi accertamenti di carattere ortopedico

Brutte notizie per Flavia Devoto: rottura del crociato e stop lunghissimo

Gli esami sostenuti dalla leader della Freedom hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Si tratta di un ko pesantissima tanto per l’atleta quanto per la squadra che perde un pezzo pregiato come evidenziato anche dalla nota ufficiale della società che svela anche i tempi di recupero: “Flavia Devoto, infortunatasi durante la sfida dello scorso 16 febbraio contro l’Hellas Verona, è stata sottoposta a risonanza magnetica ed a successivi accertamenti di carattere ortopedico. Gli esami sostenuti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: la capitana biancoblu sarà sottoposta nelle prossime settimane ad intervento chirurgico. I tempi di riabilitazione e recupero sono stimati a 9 mesi circa”.

Infine a margine del comunicato stesso è arrivato l’in bocca al lupo: “Da tutta la società Freedom FC Women un enorme abbraccio a Flavia ed un augurio di pronta guarigione: ti aspettiamo prestissimo in campo, Cap!”.

I tifosi, le compagne di squadra e la società stessa non vedono quindi l’ora di rivedere in campo la capitana Flavia Devoto, che rappresenterà una tegola molto pesante per il prosieguo della stagione ed anche per l’inizio della prossima. La Freedom intanto dovrà raccogliere i cocci e ripartire già dalla gara del weekend contro Brescia.