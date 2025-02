Milinkovic-Savic di nuovo in Serie A, firma un triennale: la destinazione

Ad un anno dalla scadenza contrattuale Sergej Milinkovic-Savic potrebbe fare ritorno in Serie A. Triennale per ripartire

Per ben 8 anni Sergej Milinkovic-Savic ha calcato i campi di Serie A con la maglia della Lazio. Un percorso lungo e stimolante quello del centrocampista serbo che è stato senza alcun dubbio tra i migliori in assoluto nel ruolo in quelle annate italiane.

Il classe 1995 alla Lazio, soprattutto nelle ultime stagioni, ha vissuto periodi di forma splendenti risultando decisivo per l’economia della squadra. Rendimento da top player quello del serbo che spesso e volentieri nel corso degli anni ha anche stimolato e scosso il mercato di Serie A, con diverse big che hanno provato a strapparlo a Claudio Lotito senza mai riuscirci.

Alla fine nell’estate 2023 Milinkovic-Savic ha deciso di lasciare la capitale per lanciarsi in un’avventura completamente diversa che lo ha condotto in Arabia Saudita. Con la maglia dell’Al-Hilal ha già avuto modo di vincere il campionato dello scorso anno, risultando anche decisivo a suon di gol e assist.

Con il club saudita ha già collezionato 25 gol e 22 assist in 78 apparizioni totali. Numeri da capogiro per l’ex laziale che come certificato anche dalle parole dell’agente al ‘Corriere dello Sport’ dello scorso dicembre, si è subito trovato bene in Arabia: “Sergej è estremamente felice all’Al-Hilal, della vita a Riyad, e lo stesso vale per la sua famiglia. Il nostro futuro è assolutamente legato al club. Ci sono ottime condizioni di vita come nelle più grandi metropoli del mondo”.

Calciomercato, Milinkovic-Savic fa gola in Serie A: duello tra big

Milinkovic-Savic, che a più riprese è già stato accostato ad un potenziale rientro in Serie A, sembra quindi godersi l’esperienza saudita, ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi.

Il contratto del gigante serbo è in scadenza a giugno 2026 e quindi in estate entrerà nell’ultimo anno in essere con l’Al-Hilal. Con il campionato che sembra sempre più lontano visto il passo insostenibile dell’Al-Ittihad, Milinkovic-Savic potrebbe anche iniziare a riconsiderare il suo futuro.

Nonostante una qualità della vita elevata il classe 1995 a trent’anni potrebbe anche riflettere su un’ultima avventura nel grande calcio per piazzare una ciliegina sulla torta della sua carriera. Con soli 12 mesi di contratto proprio le big di Serie A potrebbero farci un pensierino nel tentativo di aggiudicarsi un calciatore in grado ancora di fare la differenza.

Inter e soprattutto Juventus, in caso di qualificazione Champions, potrebbero lanciare l’assalto. I bianconeri in particolare potrebbero mettere sul tavolo un interessante triennale per regalare a Thiago Motta un altro centrocampista capace di abbinare fisico, tecnica e quei gol che spesso sono mancati. Intanto Milinkovic-Savic si gode il resto della stagione col l’Al-Hilal, ma l’idea di seguire le orme di Neymar, che ha recentemente lasciato l’Arabia per rilanciarsi in Brasile, potrebbe anche prendere corpo.