Addio nello sport, ci saluta una delle più grandi leggende di sempre: ha vinto tutto

La carriera di uno sportivo ha una durata piuttosto breve e dopo circa 10-15 anni al massimo l’atleta è costretto a dire addio allo sport che ama, lo sport per il quale ha dedicato tutta la sua vita. Da giovanissimi ci si prepara in un particolare sport, poi lo si affronta e si punta a raggiungere determinati risultati. Ad un certo punto poi bisogna però dire basta.

Sono in pochi gli sportivi che riescono a reggere con ottimi risultati dopo i 35-36 anni, ci sono casi estremi ma parliamo di leggende dello sport come Cristiano Ronaldo o il cestista LeBron James, in questi giorni ancora protagonista con la maglia dei Los Angeles Lakers e riconosciuto come un autentico fenomeno indiscusso. Nelle ultime ore un grande campione, o meglio una campionessa ha salutato ufficialmente lo sport che ama, una mazzata per gli appassionati.

All’età di 42 anni si è ritirata la nota cestista Diana Taurasi, cestista americana riconosciuta da molti come la più forte giocatrice di basket di sempre. Una cestista di origini italiane (madre italiana e padre argentino) che ha cambiato le dinamiche del gioco della palla a spicchi, una giocatrice che ha vinto praticamente tutto e con qualsiasi maglia. Saluta il mondo del basket una vera leggenda della pallacanestro e dello sport femminile.

Addio nel mondo dello sport, finisce la sua carriera

Diana ha ufficializzato la sua decisione in una lunga intervista al Time dove ha raccontato la sua carriera, la Taurasi ha realizzato 10464 punti ed è la miglior realizzatrice nella storia della WNBA, il campionato femminile di basket americano. Diana Taurasi è l’unica ad aver vinto ben sei medaglie d’oro alle Olimpiadi, vincendo praticamente sempre dai Giochi Olimpici di Atene nel 2004. Con gli Stati Uniti ha vinto ben 42 partite su 42 gare disputate ai Giochi Olimpici ed anche a livello di squadra è praticamente quasi imbattibile.

In molti hanno usato parole con grande emozione per salutare sportivamente la campionessa e il capo della Nba Adam Silver ha usato bellissime parole per lei: “Non si può raccontare la storia della WNBA senza Diana, una cestista che ha ispirato generazioni di tifosi e giocatrici, molte che sono entrate nella nostra federazione pensando a lei”.

Anche un’altra cestista come Sue Bird ha elogiato le sue qualità ed ha ricordato che era una vera icona dello sport: “La gente la riconosceva ovunque andassimo, lei alzava il livello in cui si giocava”.