Addio alle poco igieniche tende da doccia in plastica: è questa l’alternativa perfetta da provare

Per garantire la giusta privacy quando si fa la doccia e anche per evitare che troppa acqua finisca rovinosamente sul pavimento, la tenda in plastica è la soluzione più utilizzata per risolvere entrambi i problemi. Facile da trovare e semplice da montare, è un’alternativa economica ai classici pannelli o ai soliti separé in vetro che si trovano nella maggior parte delle docce.

Ovviamente, entrando in contatto spesso con acqua e sapone, la tenda della doccia in plastica resta perennemente umida e ciò la rende terreno fertile per la proliferazione di germi e batteri, che alla lunga possono diventare anche un potenziale pericolo per la salute. Per non parlare poi della muffa, che si tenderà a formare velocemente, generando anche un cattivo odore per nulla piacevole. Ecco perché sarà importante prestare sempre la massima attenzione ed agire prima che sia troppo tardi.

Tenda della doccia in plastica addio: ecco l’alternativa che tutti stanno amando

Nonostante siano obiettivamente molto pratiche, non si può di certo negare che le tende in plastica hanno una serie di svantaggi non indifferenti. Oltre allo sporco che si accumula molto rapidamente, la plastica con il passare del tempo tende ad usurarsi, ad ingiallirsi e a non essere più in perfetto stato come l’inizio. Per non parlare poi del fatto che non è mai semplicissimo riuscire a pulire a dovere.

Fortunatamente per risolvere tutta questa serie di problemi esiste un’alternativa geniale che permetterà di cambiare completamente aspetto al bagno senza spendere un capitale. La tendenza che sostituirà per sempre la tenda in plastica è la tenda in tessuto. Detta così potrà sembrare una scena di un film dell’orrore eppure vi assicuriamo che non sarà affatto così!

Le tende in tessuto (ovviamente quelle specifiche per la doccia) sono decisamente molto più pratiche ed igieniche. Grazie al loro materiale non andranno mai a perdere la loro forma originale nel tempo, non tenderanno ad ingiallirsi, ma soprattutto saranno facilissime da lavare, infatti, basterà trattarle come tutte le altre tende di casa e si potranno anche mettere in lavatrice. Inoltre, ci sono tantissime fantasie disponibili, che permetteranno di poterla scegliere in base allo stile di arredo scelto per il proprio bagno. Insomma, è un’alternativa che deve assolutamente essere provata e che cambierà per sempre tutto.