Squalifica Sinner, di nuovo tutto stravolto: è stata ritirata!

Brutte notizie per il numero uno al mondo Jannik Sinner. Ora è ufficiale e non c'è davvero nulla da fare per il tennista azzurro.

Fino a un anno e mezzo fa nessuno l’avrebbe creduto, specialmente nel nostro paese. Poi improvvisamente è cambiato tutto e Jannik Sinner ha capovolto ogni pronostico. Si è sempre parlato del tennista di San Candido come di una grande promessa, un tennista che anni fa vinse anche le Atp Finals NextGen, dedicate ai giovani talenti nel circuito.

L’azzurro poi è entrato in crisi, sempre tra l’8 e la 20esima posizione nel ranking e le speranze che tutti riponevano nei suoi confronti sono andate man mano affievolendosi. Sinner poi ha stupito tutti e nell’ultimo anno e mezzo ha riscritto la storia del tennis italiano. Tre titoli del Grande Slam, diversi Masters 1000 e ben due coppe Davis con Jannik che ha sempre trascinato l’Italia alla vittoria.

Inoltre per la prima volta i colori azzurri possono vantare il numero uno al mondo, risultato che nessuno avrebbe creduto fino a qualche tempo fa e che ora – guardando le gare dell’altoatesino – sembrano quasi normalità. Sinner vince e stravince, sul cemento è praticamente imbattibile ma negli ultimi mesi ha dovuto combattere con un pesante caso, e alla fine ha deciso di patteggiare una squalifica di tre mesi per la positività al Clostebol, poi dimostrato che si trattava solo di un accidentale contaminazione.

Doccia fredda Sinner, ormai non c’è niente da fare

Ora è arrivata la conferma, Sinner non potrà ricevere il premio per i Laureus come miglior sportivo, la federazione ha rilasciato un comunicato specificando che l’azzurro – siccome squalificato (nonostante il patteggiamento) – non poteva prenderne parte. Il presidente Sean Fitzpatrick ha rilasciato il seguente comunicato chiarendo:

“E’ stato deciso che la nomination di Jannik Sinner per il laureus World Sportsman of the Year Award di quest’anno sarà ritirata” e il motivo è appunto la squalifica e l’oramai famoso caso Clostebol. In molti hanno commentando la vicenda, chi era d’accordo e chi meno e tra questi non poteva mancare il famigerato ‘nemico’ di Sinner, il tennista australiano Nick Kyrgios che – mediante i propri canali social – ha tuonato su X:

“Credo che sportività significhi rispettare le parole”, spiega il tennista e manda cosi l’ennesima frecciata all’azzurro, più volte attaccato negli ultimi mesi. C’è invece chi come Martina Navratilova ha attaccato la Wada, giudicandoli responsabili di una squalifica che, parole sue, ‘fa davvero schifo’.