Addio a un volto inconfondibile della Rai, lutto in queste ore

È venuto a mancare un noto volto della televisione pubblica. La notizia ha colpito tutti gli appassionati e gli spettatori della Rai, colpiti soprattutto dalla sua voce melodiosa e dallo stile inconfondibile che hanno sempre attirato l’attenzione di una vasta fetta di pubblico. Ci lascia una figura capace di interpretare storie e di trasmettere emozioni con i suoi racconti.

I telespettatori e l’azienda salutano uno dei punti di riferimento dell’informazione e dell’intrattenimento che ha cominciato la sua carriera nei primi anni della televisione, quando la radio rappresentava ancora il principale mezzo di comunicazione. Durante la sua carriera questo personaggio ha lavorato con alcuni dei nomi più famosi della radio e della tv.

Versatilità e invidiabile preparazione: questi sono stati i punti di forza di questa figura e che ne hanno caratterizzato la partecipazione a numerosi programmi, dove spiccava per la capacità di spaziare tra diversi generi, dall’attualità alla cultura, guadagnandosi così la stima del pubblico e dei colleghi.

Si spegne un volto noto della Rai, televisione in lutto

Negli scorsi giorni giorni è scomparsa Elsa Fonda, storica annunciatrice radiofonica della Rai di Roma. Aveva 89 anni. A darne notizia è stata la senatrice Tatjana Rojc, che ha voluto ricordarla come «la voce più bella e più riconoscibile della radio, fine interprete e lettrice attenta». «Ho avuto il piacere di conoscerla da vicino, era un’interlocutrice preparatissima su letteratura e arte», ha scritto Rojc.

«Ci siamo scritte più volte, lei aveva la curiosità e il desiderio di conoscere i libri e gli autori. La sua scomparsa mi tocca da vicino», ha proseguito la scrittrice triestina eletta in Senato nelle file del Partito Democratico. Elsa Fonda è nata nel 1935 a Pirano. Negli anni del liceo a Capodistria si è appassionata al teatro e ha conosciuto Fulvio Tomizza.

Negli anni difficili dell’esodo istriano si è trasferita a Trieste dove ha trascorso un periodo nel campo profughi di Padriciano. Dopo gli esordi nella compagnia di prosa radiofonica della Rai Fvg, divenne annunciatrice radiofonica della Rai, prima a Venezia e poi a Roma, dove insegnò anche al centro sperimentale di cinematografia.

Conosciuta non soltanto per l’inconfondibile voce, ma anche per l’intensa attività culturale che portò avanti per tutta la sua vita, Elsa Fonda ha collaborato con la radio e la televisione anche dopo essere tornata a Trieste negli anni Novanta. È stata autrice di numerosi monologhi e ha scritto il libro autobiografico “La cresta sulla zampa”.

Nel 2023 è stata ospite da Gigi Marzullo. Nel corso della sua lunga e intensa vita è stata curatrice di diversi progetti letterari, attività portata avanti anche negli ultimi anni.