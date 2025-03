Valentino Rossi, i tifosi sono avvisati: questa non ci voleva

Valentino Rossi è stata una leggenda del motociclismo e in generale dei motori per l'Italia. Ora però rischia davvero tantissimo.

La leggenda della MotoGp Valentino Rossi è un pilota che ha fatto la storia e che i tifosi ancora oggi ricordano con grande affetto. Il campione ha dato una vera e propria svolta a questo sport e ha portato ad una costante crescita della MotoGp. Ancora ora dopo il ritiro si parla di Valentino e l’uomo – ancora protagonista nel mondo dello sport – è costantemente sotto osservazione.

Valentino Rossi ha una scuderia e anche nel post carriera si occupa di motori, provando poi a competere in altre competizioni. Nel corso della sua carriera Vale46 ha vinto ben 9 titoli Mondiali e tra i tifosi c’è grande rammarico per aver mancato il decimo titolo, specialmente visto alcune ingiustizie ‘a loro dire’ ricevute negli anni. Negli anni è rimasto scolpito tra i tifosi il caso Rossi con Lorenzo e Marquez con quest’ultimo che avrebbe favorito il connazionale a discapito del grande rivale.

La rivalità tra Marquez e Rossi è cresciuta sempre più negli anni e possiamo dire – visto varie dichiarazioni di entrambi – che sono diventati autentici rivali/nemici e la loro storia ha aumentato l’acredine tra i fan, letteralmente schierati da una parte e dall’altra. Il Mondiale di MotoGp è appena cominciato e ora le fazioni hanno ripreso a schierarsi, per Valentino Rossi potrebbe esserci una vera beffa.

Marquez come o meglio Valentino Rossi, i numeri parlano chiaro

Il primo Gran Premio della stagione ha visto un autentico dominio di Marc Marquez che da quest’anno ha la stessa moto di Pecco Bagnaia. Il pilota spagnolo ha dominato vincendo Sprint e gara e realizzando la pole durante le qualifiche, tutto davanti al fratello Alex Marquez e davanti a Pecco Bagnaia. Il Mondiale è appena cominciato ma sono in molti a credere che Marquez è il grande favorito per la vittoria finale del Mondiale.

Parliamo di una leggenda e con la stessa moto di Bagnaia parte favorito. Il campione del mondo in carica Jorge Martin ha saltato la prima gara per infortunio e soprattutto è passato all’Aprilia, una moto sulla carta meno competitiva meno la Ducati. Insomma il dominio è chiaro e Marquez ha la possibilità di vincere il nono titolo in carriera, raggiungere cosi il grande rivale Valentino Rossi.

E visto che parliamo di un pilota ancora abbastanza giovane potrebbe scavalcare Valentino Rossi in classifica, un duello che resterà nella storia e con quel 2015 che resterà come un Mondiale che ha cambiato la storia della MotoGp.