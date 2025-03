Rossi-Marquez, l’ultimo annuncio stravolge completamente la storia: assurdo!

Inizia nel segno di Marc Marquez la stagione 2025 di MotoGP. Esordio da favola in Ducati ufficiale per il campione spagnolo che ha raccolto immediatamente un successo in sella alla rossa battendo il fratello Alex e Pecco Bagnaia nel Gran Premio della Thailandia. Si è trattato inoltre di una giornata storica per la classe regina ...

Inizia nel segno di Marc Marquez la stagione 2025 di MotoGP. Esordio da favola in Ducati ufficiale per il campione spagnolo che ha raccolto immediatamente un successo in sella alla rossa battendo il fratello Alex e Pecco Bagnaia nel Gran Premio della Thailandia.

Si è trattato inoltre di una giornata storica per la classe regina del motociclismo e per la famiglia Marquez. È infatti la prima volta di due fratelli sul podio della MotoGp. Domina dunque il ‘cabroncito’ che mette subito in chiaro tutta la sua voglia di andare a prendersi il titolo mondiale in sella alla Ducati per puntare dritto all’aggancio al rivale Valentino Rossi in termini di campionati vinti.

La classifica piloti dopo il primo weekend: 1. Marc Marquez 37; 2. Alex Marquez 29; 3. Francesco Bagnaia 23; 4. Morbidelli 18; 5. Ogura 17; 6. Bezzecchi 10; 7. Binder 10; 8. Zarco 9; 9. Bastianini 7; 10. Di Giannantonio 6; 11. Miller 5, 12. Marini 4, Acosta 4, Quartararo 4; 15. Aldeguer 3; 16. Oliveira 2; 17. Mir 1.

Impatto devastante quindi di Marquez su Ducati ufficiale, con Bagnaia che dovrà presto provare a rialzare la testa per mettere i bastoni tra le ruote al fenomeno iberico. Lo stesso Marc ha quindi lanciato immediatamente il guanto di sfida, che da lontano va a toccare anche il rivale di sempre Valentino Rossi, fermo a quota 9 mondiali vinti.

Marquez-Valentino Rossi, verità sconvolgente: “Era un idolo”

La rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez parte da lontano con quel famigerato finale della stagione 2015 della MotoGP ormai entrato di diritto nella storia. In quella annata l’esperto italiano, e quello che all’epoca era il giovane spagnolo, se le sono date di santa ragione sia in pista che ai microfoni con dichiarazioni al veleno entrate nell’immaginario dei fan.

Una battaglia sia a distanza che ruota a ruota che da quel momento ha acceso una vera e propria faida tra fazioni. Eppure non sempre ci sono stati problemi tra i due. Nei giorni scorsi è stato lo stesso Marquez in un’intervista ai canali ufficiali della MotoGP, a svelare come guardasse con grande ammirazione al ‘Dottore’ quando era più giovane.

Lo spagnolo ha spiegato come quando sei piccolo “fa il tifo in base ai colori”, ed in questo senso amava il ‘blu’ e Dani Pedrosa. Il Cabroncito però non si ferma qui e spiega anche che “mi piaceva anche Valentino Rossi”, evidenziando come in quel periodo fosse l’idolo in MotoGP.

“Di solito quando sei bimbo guardi quelli che vincono”, ha quindi aggiunto Marquez che da ragazzo ha quindi parecchio apprezzato quello che sarebbe divenuto il suo più grande rivale sportivo.